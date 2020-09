Miljoenensteun voor bouw van 3000 huizen, gemeenten kunnen aan de slag

De gemeenten kunnen aan de slag (archieffoto). vergroot

In Brabant worden vanaf volgend jaar versneld 3000 huizen gebouwd. Het rijk trekt daar bijna 30 miljoen voor uit. Gemeenten en provincie leggen 30 miljoen bij. Het gaat om bouwprojecten in Breda, Eindhoven en Helmond die maar niet van de grond kwamen vanwege geldgebrek. Een groot deel van de huizen is voor mensen met een kleine beurs.

In Breda kan een plan voor een nieuwe woonwijk in het Havenkwartier worden vlotgetrokken door de bijdrage van het rijk. In de nieuwe woonwijk rond historische industriële gebouwen is plek voor ruim 600 huizen. Het omvormen van een industriegebied naar woonwijk bleek erg duur. Maar rijk en gemeente leggen daar nu allebei bijna 10 miljoen euro in.

Minister Ollongren wil met de projecten het woningtekort sneller wegwerken. Het gaat om projecten die zonder extra steun niet versneld kunnen worden uitgevoerd. Het geld van het rijk kan voor meerdere doelen worden gebruikt:

bodemsanering,

verplaatsing van bedrijven,

inrichting van de openbare ruimte,

goede ontsluiting met openbaar vervoer.

Ook biedt de rijkssteun mogelijkheden om meer sociale huurwoningen en betaalbare koophuizen te bouwen.

"Hier moeten chirurgen kunnen wonen én verpleegsters."

Wethouder Paul de Beer van Breda is ontzettend blij met het geld. Het terrein waar de huizen op moeten komen is oud industrieel gebied. De grond is vervuild en de kade moet opgeknapt worden.

Dat kost geld, en dat geld is er nu gelukkig. Het hoeft niet meer terugverdiend te worden met de verkoop van dure woningen. En daardoor zijn de helft van de te bouwen huizen 'betaalbare' huur- en koopwoningen. "Dat vinden we belangrijk voor de diversiteit in een wijk. Hier moeten chirurgen kunnen wonen én verpleegsters", zegt de Beer.

"Aan de rand van de stad komen 700 tijdelijke woningen, omdat die heel snel gebouwd kunnen worden.”

In Eindhoven kunnen twee bouwprojecten worden uitgevoerd. In de binnenstad komen 900 woningen en aan de rand van de stad een woonwijk van 700 huizen. “Dat worden 700 tijdelijke woningen”, zegt de Eindhovense wethouder Torunoglu. ”Daar hebben we voor gekozen, omdat die heel snel gebouwd kunnen worden.”

De bouw kan al in januari beginnen en dan kunnen die huizen er in acht maanden staan. Die snelheid is nodig, want de woningnood in Eindhoven is groot en dat heeft de huur- en koopprijzen enorm opgedreven.

“Zonder deze bijdrage had ik nooit betaalbare huizen kunnen bouwen. "

“Met het bouwimpulssusidie kunnen we de kosten van bouwrijp maken en aanleg van voorzieningen worden betaald. Dat hoef je dan niet door te rekenen in de huizenprijs.” Torunoglu is ontzettend blij met de bijdrage: “Zonder dat had ik nooit betaalbare huizen kunnen bouwen. "

Minister Ollongren heeft 290 miljoen uitgetrokken voor de bouwprojecten in Nederland. Provincies en gemeenten leggen 330 miljoen euro bij. Daardoor moeten er 51.000 woningen al vanaf volgend jaar gebouwd kunnen worden. Het streven is om voor 2030 in Nederland 845.000 huizen te bouwen om zo het woningtekort terug te dringen.