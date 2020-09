17 messteken werden Bart van Betuw fataal: 8 jaar cel en tbs voor dader

Van Betuw werd op 25 april dood gevonden in een vijver op het GGZ-terrein. (Foto: Bart Meesters). vergroot

De 23-jarige Casper K. heeft acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging gekregen voor de gewelddadige dood op Bart van Betuw. Hij stak het 53-jarige slachtoffer uit Rosmalen zeventien keer met een mes. Zijn lichaam werd pas na vier maanden gevonden in een vijver in zijn woonplaats.

Maaike Cnossen Geschreven door

De twee leerden elkaar kennen via een datingapp. Ze zouden afspreken, maar K. zag daar opeens vanaf en vertelde dat hij een vriend had. Kort daarna wilde hij tóch een afspraakje. De twee gingen 's avonds laat wandelen. Die wandeling, op 2 januari 2019, werd Van Betuw fataal.

Volgens K. greep de man uit Rosmalen hem bij zijn kruis. Toen hij aangaf dat hij dit niet wilde, zou het slachtoffer door zijn gegaan. “Ik was bang om dood te gaan”, zei de 23-jarige K. tijdens een eerdere zitting. Hij pakte een mes en stak op hem in. “Ik schrok van wat ik deed. Daarna had ik geen idee meer wat er gebeurd was.”

Sporen wissen

De rechtbank was het daar niet mee eens. Volgens de rechters wist K. precies wat hij had gedaan. Hij ging zorgvuldig te werk om zijn sporen te wissen. Hij haalde de telefoon en sleutels uit de zakken van het slachtoffer, trok zijn eigen jas en schoenen uit en ging met het lichaam het water in. Daar verborg hij de man onder een boomstronk. De telefoon zette hij uit en gooide hij ergens anders weg. Ook het mes en de sleutels gooide hij op verschillende plaatsen in het water. Thuis verbrandde hij zijn kleren. Ook stuurde hij ’s nachts nog een bericht aan Van Betuw, zodat hij onschuldig leek. De dag erop ging hij terug om de laatste bloedsporen uit te wissen.

Een medewerker van de plantsoenendienst vond het lichaam van het slachtoffer op 25 april vorig jaar in een vijver op het oude GGZ-terrein in Rosmalen. Hij lag al vier maanden in het water. In eerste instantie waren er geen aanwijzingen voor een misdrijf, maar na sectie bleek dat toch het geval te zijn.

Gewelddadige beroving

Casper K. werd pas in februari dit jaar opgepakt. Hij werd aangehouden in de gevangenis in Vught waar hij al vastzat voor een gewelddadige beroving. Ook dit misdrijf is meegenomen bij het bepalen van de straf. Volgens deskundigen heeft hij ADHD en autisme en lijdt hij aan machtsfantasieën. Ook is hij verminderd toerekeningsvatbaar.

Naast de celstraf en tbs moet de verdachte een schadevergoeding van ruim 17.000 euro betalen aan een nabestaande. Het slachtoffer van de gewelddadige beroving in Den Bosch moet hij ruim 1000 euro betalen.