Kees had niet lang meer te leven, maar geeft nog steeds iedere week een afscheidsborrel

Kees van der Kroon (64) uit Overloon zou 2020 niet meemaken door longkanker, maar hij is er nog steeds. "Ik durf niks te veranderen, dus ik rook nog steeds twee pakjes sigaretten per dag. Ik drink tijdens mijn afscheidsborrel iedere vrijdag zeker 15 biertjes."

Kees is een bekende verschijning in zijn woonplaats Overloon. Als projectontwikkelaar gaf hij zijn dorp een facelift. Hij zorgde voor comfort door onder meer een nieuwe supermarkt, medisch centrum, ouderencomplex en recreatiewoningen te bouwen.

"Van theekransjes thuis word ik niet gelukkig. Van de vrijdagmiddagborrel op het werk word ik wel blij."

De schok was dan ook groot toen hij rond zijn pensioen hoorde dat hij nog maar een paar maanden te leven had. Van burgemeester en bouwvakker tot de inwoners van Overloon kreeg hij steunbetuigingen.

"Van theekransjes thuis word ik niet gelukkig. Van de vrijdagmiddagborrel op het werk word ik wel blij", zei hij destijds als uitleg voor zijn wekelijkse afscheidsborrel in het centrum van Overloon.

Die borrels waren altijd druk bezocht met heel veel gelach en af en toe een traan. "Die afscheidsborrels om het leven te vieren, zijn gewoon gebleven" , vertelt Kees. "Toen alle kroegen dicht moesten, zijn we iedere week met een paar man bij iemand thuis gaan borrelen.

"Ik drink, ik rook, ik onderga geen behandeling. Ik snap ook niet dat ik nog leef."

"Nu is het weer als bijna als vanouds in het café. Het aantal bezoekers is helaas uitgedund. Er zijn toch wel wat mensen bang om corona op te lopen. Die mijden dit soort gelegenheden", zegt hij met wat teleurstelling in zijn stem.

"Ik weet het ook niet meer", klinkt het vervolgens een tikje vertwijfeld uit de mond van Kees. "Mijn dokter heeft het in 30 jaar tijd één keer eerder meegemaakt dat iemand veel langer bleef leven dan gedacht. Ik drink, ik rook, ik onderga geen behandeling. Ik snap ook niet dat ik nog leef."

"Deze vrijdag sta ik weer aan de toog en dan proost ik maar weer een keer of 15."

"Ik leef al maanden best losbandig, als je het zo wilt noemen. Wat heb je te verliezen als je nog maar even hebt? Ik ben ook totaal niet bang voor corona. Maar mijn scans laten tegen alle verwachtingen in nog steeds een stabiel beeld zien en ik voel me ook niet slechter dan een half jaar geleden."

Kees vindt het allemaal maar wonderlijk. "Je wordt er ook onzeker van. Zijn mijn artsen misschien gek? Ben ik misschien gek? Het is zo raar te leven in een tijd die je eigenlijk niet gegeven was door de medische wereld. Maar deze vrijdag sta ik weer aan de toog en dan proost ik maar weer een keer of 15."

In november vorig jaar was Omroep Brabant bij de wekelijkse afscheidsborrel van Kees:

