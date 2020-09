Deel Vlijmense wijk tot diep in de nacht zonder stroom door brand in elektriciteitshuisje

Wachten op privacy instellingen... (foto: Bart Meesters/SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 Brand in stroomhuisje Vlijmen

Een grote brand in een elektriciteitshuisje in Vlijmen zorgde ervoor dat een deel van de buurt Vijfhoeven sinds donderdagmiddag uren zonder stroom zat. Het ging volgens Enexis om 228 huizen. Om tien voor vier in de nacht van donderdag op vrijdag had iedereen weer stroom, zo liet een woordvoerder vrijdagochtend vroeg weten.

Janneke Bosch Geschreven door

Het elektriciteitshuisje staat aan de Waterspin in Vlijmen. Rond kwart voor drie donderdagmiddag werd de storing gemeld bij de netbeheerder. Volgens een getuige sloegen toen de vlammen metershoog uit het stroomhuisje en trokken er dikke zwarte rookwolken over de buurt.

De brand in het elektriciteitshuisje zou moeilijk te blussen zijn geweest. Een goed deel van het stroomhuisje is afgebrand. De brandweer zette een gebied rond het stroomhuisje af met gevarenlint om omstanders op afstand te houden.

(foto: Bart Meesters/SQ Vision) vergroot

Noodstroom

Netbeheerder Enexis zegt dat 45 huizen in de wijk Vijfhoeven via een omschakeling snel weer stroom hadden. Voor de andere huizen was het daarna nog lange tijd behelpen. Enexis werkte aan een noodstroomaggregaat. Hoe snel de huizen in de buurt daarop konden worden aangesloten was afhankelijk van hoeveel schade het stroomhuisje had opgelopen door de brand. Voor een deel van de wijk duurde dat dus tot tien voor vier donderdagnacht.

(foto: Bart Meesters/SQ Vision) vergroot