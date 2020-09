Luchtballon landt midden op kruising in Den Bosch en in Genderpark in Eindhoven

Foto: Asha S./Twitter vergroot

In Eindhoven én Den Bosch zijn donderdagavond luchtballonnen plotseling geland op plekken waar je ze niet verwacht. In Den Bosch landde een ballon midden op een kruispunt bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In Eindhoven streek er eentje neer in het Genderpark in Oud-Strijp.

Ron Vorstermans Geschreven door

Op sociale media worden volop beelden van de landingen gedeeld. Volgens een ooggetuige moest de ballon in Den Bosch flink dalen omdat de windrichting snel draaide. Dat is een vaker voorkomend scenario bij luchtballonnen.

In Eindhoven leidde de ballonlanding tot weinig oponthoud, maar in Den Bosch moest het verkeer op de kruising enige tijd om de ballon heen rijden. Na ongeveer een half uurtje had de eigenaar de ballon weer opgeruimd.

