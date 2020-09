Limburgers de cel in voor dodelijk drugslab Den Dungen

Kookketel uit drugslab Den Dungen (Foto: Bart Meesters) vergroot

De mannen die voor miljoenen euro's speed maakten in het drugslab in Den Dungen moeten allemaal de gevangenis in. De rechtbank in Den Bosch heeft ze celstraffen opgelegd tot 3,5 jaar. De politie kwam hun drugslab op het spoor na een ontploffing waarbij een dode viel.

Het lab zat verstopt achter in een tuincentrum aan de Spekstraat. Er stonden drie kookketels, jerrcans, gasflessen en andere spullen waarmee je drugs kan maken. Goed om voor tien miljoen euro amfetamine te produceren, rekende de politie uit.

Ontploffing

Op 25 oktober 2019 waren de nu veroordeelde Limburgers er drugs aan het maken. Daarvoor is genoeg bewijs, oordeelde de rechtbank vrijdag. Er ging iets mis in het chemisch proces. Een van de ketels barstte open met een ontploffing. Daarbij werden de mannen bespat met bijtende en giftige stoffen. Eén was er zo slecht aan toe dat hij ter plekke overleed. Het ging om een inwoner van Kerkrade. Hij was 36 jaar.

De andere verdachten liepen brandwonden op en konden vluchten. Later kon de politie ze opsporen en arresteren. Ze kwamen ook uit Kerkrade. Twee mannen (van 36 en 37 jaar) krijgen ieder 3,5 jaar gevangenisstraf. Een ander krijgt 2,5 jaar cel.

Ze vertelden de politie dat ze niks wisten van het lab en dat ze er alleen waren om schoon te maken. De rechtbank geloofde daar niks van. Ze hadden vuurwapens, munitie en een taser. De Limburger van 37 was al vaker veroordeeld voor drugs.

