Overlast van shishalounges in Den Bosch wordt aangepakt

Den Bosch gaat shishalounges in de gemeente strenger aanpakken. Wie een bedrijf wil beginnen waar kan worden gerookt via een waterpijp, moet voortaan een vergunning hebben. De gemeente zegt dat ze zo overlast wil tegengaan. Café Evergreen dat shisha aanbiedt, heeft het over 'wegpesten'.

Jessica Ranselaar

De vergunningplicht geldt meteen voor nieuwe zaken. Voor de vier bestaande shishalounges komt er een overgangsperiode. September volgend jaar moeten ook zij een vergunning hebben. Om die te krijgen moeten ze nog het een en ander aanpassen.

Een voorwaarde voor een vergunning is dat er geen woning direct boven de shishalounge mag zijn. Op dit moment zit een aantal zaken in een pand met een woning erboven, dus dat kan een probleem opleveren. "Dat kan betekenen dat ze hun zaak moeten verplaatsen", concludeert burgemeester Jack Mikkers.

De eigenaren van Evergreen, waar shisha wordt aangeboden, laten via hun advocaat weten dat ze dit een 'oneigenlijke voorwaarde' vinden. Het voelt voor hen als het 'wegpesten' van shishalounges. Ook zijn ze bang dat dit nog maar het begin is. "Je vraagt je dan ook af: waar houdt het op? Voor je het weet mag een zaak die shisha aanbiedt ook niet meer naast een woning liggen of in een straal van zoveel meter van een woonhuis.''

"In de laatste jaren hebben we vier zaken gesloten wegens illegaal gokken en drugsgebruik."

Om een vergunning te krijgen moet de vloer van een shishalounge straks van steen of steenachtig materiaal zijn. Voor de brandveiligheid, laat burgemeester Mikkers weten. Ook wordt het aantal slangen dat in een zaak gebruikt mag worden beperkt. Iedere waterpijp mag maar één slang hebben. Het komt erop neer dat er in een zaak maximaal tien waterpijpen gebruikt mogen worden. De burgemeester kan een uitzondering maken.

Den Bosch komt met de verandering omdat er de shishalounges overlast veroorzaken. "In de laatste jaren hebben we vier van acht de zaken die shisha aanbieden, gesloten", verklaart burgemeester Mikkers. "Dat had te maken met illegaal gokken en drugsgebruik." En ook de zaken die nu nog open zijn, hebben al eens een waarschuwing van de gemeente gekregen.

"De burgemeester heeft niet de moeite genomen om ons bij dit beleid te betrekken. Dat zegt alles."

Den Bosch zegt samen met de branche te willen optrekken, maar maakte de plannen zonder overleg met de shishalounges. Dat steekt de eigenaren van Evergreen steekt. "Er hoeft geen overlast te zijn als er sprake is van sociale controle en als je elkaar aanspreekt. De burgemeester ziet dat blijkbaar anders. Zo heeft hij niet de moeite genomen om ons bij de voorbereiding van dit beleid te betrekken. Dat zegt alles."

Burgemeester Jack Mikkers sloeg overleg met de branche in het voortraject bewust over. "Ik wilde niet marchanderen aan de voorkant over de regels. Nu we dit hebben, gaan we overleggen. Of de branche daar nog trek in heeft, is nog maar de vraag. Maar de shishalounges lijken geen keuze te hebben. Hebben ze over een jaar geen vergunning dan is het einde verhaal.