Verwarde man op dak van huis in Drunen klimt zelf naar beneden

Een verwarde man zat vrijdagavond op het dak van een huis aan de Trompstraat in Drunen. Na ruim twee uur is hij zelf weer naar beneden gekomen.

Het is onduidelijk waarom de man het dak op klom. Volgens een getuige is een onderhandelaar van de politie met de man in gesprek gegaan. Er stond ook een arrestatieteam paraat, maar dat is uiteindelijk niet ingezet.