Auto belandt in de sloot en brandt volledig uit langs de A50 bij Ravenstein

(Foto: Gabor Heeres/SQ Vision) vergroot

Een auto is vrijdagavond rond halftien in de sloot langs de A50 bij Herpen beland en in brand gevlogen.

Janneke Bosch & Peter de Bekker Geschreven door

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

Traumaheli

Verschillende hulpdiensten rukten uit om hulp te verlenen. Ook een traumaheli kwam naar de plaats van het ongeluk. Die landde op de snelweg. Over de toestand van de slachtoffers is niets bekendgemaakt.

De arts van de traumahelikopter reed in een van de ambulances mee naar het ziekenhuis. De A50 werd een tijd lang afgesloten in de richting van Nijmegen. Dit had een flinke file tot gevolg.

(Foto: Gabor Heeres/SQ Vision) vergroot