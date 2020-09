(Foto: Gabor Heeres/SQ Vision) vergroot

Een auto is vrijdagavond in de sloot langs de A50 beland. Volgens de ANWB is één rijstrook afgesloten.

Janneke Bosch Geschreven door

Het is onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Volgens een getuige ligt de auto uitgebrand naast de weg en zijn verschillende hulpdiensten aanwezig. De rechterrijstrook is afgesloten meldt de ANWB. De vertraging is ongeveer twintig minuten.

Hoe het met de bestuurder en mogelijk andere inzittenden is, is niet bekend.

