Grove bedreigingen tijdens demonstratie tegen Zwarte Piet: vijf Brabanders voor de rechter

De demonstratie in Amstelveen. (Foto: Lokale Omroep Amstelveen) vergroot

Vijf Brabanders staan vanaf maandag voor de rechtbank in Amsterdam omdat ze via Facebook een programmamaakster hebben bedreigd. De journaliste, Clarice Gargard, had een videoverslag gemaakt van de demonstratie tegen Zwarte Piet op 17 november 2018 in Amstelveen.

In totaal 21 mannen en vier vrouwen uit heel Nederland moeten zich de komende dagen verantwoorden. Ze hebben zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan dreigementen, opruiing of discriminatie. De uitingen waren via de livestream gedaan.

Dit gebeurde terwijl demonstranten van Kick Out Zwarte Piet in beeld kwamen. Zowel deze actiegroep als de donkere Gargard moest het ontgelden.

Tientallen actievoerders demonstreerden zaterdag 17 november in Amstelveen tegen Zwarte Piet:

Wachten op privacy instellingen...

Vijf Brabanders moeten zich verantwoorden

De rechtbank trekt vier dagen uit om de bedreigers aan de tand te voelen. Een 23-jarige man uit Liessel is maandag de eerste Brabander die terechtstaat. Inwoners van Breda (36), Lage Zwaluwe, Rosmalen (beiden 42) en Oss (51) komen donderdag aan de beurt.

Volgens De Telegraaf stelde de man uit Liessel voor om al zijn mikpunten hun tong af te snijden: “Gaat toch nergens over.” De krant weet verder te melden dat de verdachte uit Rosmalen opperde ‘een granaat er tussen te gooien.’

De inwoner van Lage Zwaluwe wilde juist een ‘AK47 erover jagen.’ Opruiing kan tot een gevangenisstraf van enkele jaren leiden.

'Journalisten vervullen belangrijke rol'

Volgens het het OM worden ‘puur racistische, bedreigende en opruiende uitlatingen’ niet beschermd door het recht op vrijheid van meningsuiting. Justitie weegt ook mee dat sommige van de teksten rechtstreeks aan de journaliste waren gericht. "Journalisten vervullen een belangrijke rol in onze rechtsstaat en moeten hun werk kunnen doen zonder dat zij te maken krijgen met agressie, dreiging en geweld", zo beargumenteerde een woordvoerder de aanklacht.

Dat de uitlatingen via sociale media zijn gedaan, speelt ook een rol. "De bestrijding van strafbare feiten op sociale media staat bij het OM hoog op de agenda vanwege de intensiteit en het volume waarmee de feiten worden gepleegd", aldus een woordvoerder.

Officier

Het Openbaar Ministerie maakte zondag bekend dat het officier van justitie Jacobien Vreekamp van de zaak heeft gehaald. Vreekamp was medeverantwoordelijk voor het besluit de vervolging van rapper Akwasi te seponeren.

Zij zat tot en met juli van dit jaar met een voorman van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in het bestuur van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Daarop was kritiek op sociale media en van onder meer PVV-leider Geert Wilders, die de onafhankelijkheid van Vreekamp in de zaak-Akwasi in twijfel trok.

Ook in Eindhoven demonstratie

Behalve in Amstelveen waren in november 2018 ook in onder meer Eindhoven demonstraties vóór of tegen Zwarte Piet. Hier werden diverse mensen aangehouden onder meer omdat ze met eieren gooiden. Eén van de aanhangers van Zwarte Piet zei na afloop onder meer dat 'schelden mag.'