Inval politie bij shishalounge in Eindhoven na melding opstootje met vuurwapen

Agenten hebben vrijdagnacht een inval gedaan bij een shishalounge aan de Tongelresestraat in Eindhoven. Dit gebeurde nadat iemand meldde dat er een opstootje was en dat iemand een vuurwapen zou hebben.

Ver over de grens

In de shishalounge zouden veel meer mensen aanwezig zijn geweest dan vanwege de coronavoorschriften was toegestaan. Volgens de getuige ging dit aantal 'heel ver over de grens heen die met de gemeente was afgesproken'.