Gezin aangevallen door messentrekker die daarna zijn geslacht en billen laat zien

De Langeweg in Ossendrecht (foto: Google StreetView). vergroot

Een Belgisch gezin is vrijdagavond in Ossendrecht op een bizarre manier belaagd. Het gezin, waaronder een 14-jarige jongen en een 9-jarig meisje, was uien aan het plukken op een akker aan de Langeweg toen uit het niets een 31-man opdook. De man mishandelde de vader en zoon en liet vervolgens zijn broek zakken om zijn geslacht en billen te laten zien.

De belager beschuldigde het gezin van diefstal en dreigde met een mes. De 55-jarige vader en zijn zoon kwamen er niet zonder kleerscheuren vanaf. Ze werden geschopt en geslagen.

Het gezin was volgens een woordvoerder van de politie enorm ontdaan na de aanval van de man. Vooral het 9-jarige meisje was overstuur. Ze hadden toestemming van de boer om uien te plukken op de akker.

Aangifte

De politie kon de man vrij snel aanhouden bij het uienveld. Hij zit nog vast voor verder onderzoek. Waarom de man zo door het lint ging is niet duidelijk. Het gezin heeft aangifte gedaan.