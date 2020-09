Provincie blij met meer aandacht van minister voor de Peel: 'maar dan ook meer geld graag.'

Gedeputeerde Erik Ronnes juicht 'bemoeizucht' uit Den Haag toe. vergroot

Het is goed dat de minister van Binnenlandse Zaken extra aandacht geeft aan de Peel. Dat zegt provinciebestuurder Erik Ronnes in een reactie op de nationale omgevingsvisie van minister Kajsa Ollongren. Ze noemt de Peel een gebied met een ingewikkelde opgave op het gebied van klimaat en energietransitie. De Peel wordt in een adem genoemd met de havengebieden van Amsterdam en Rotterdam en het Groene Hart.

Erik Ronnes bevestigt dat er veel te doen is in de Peel. Het gebied kampt met een toenemende droogte en daarnaast zijn er steeds meer boerenbedrijven die stoppen. "Hierdoor ontstaat leegstand en moeten we nadenken over toekomstmogelijkheden voor die lege stallen. Het is goed dat de minister dat ook ziet", zegt Ronnes. "Als ze dan ook maar met geld komt om de problemen in die streek aan te pakken."

Bemoeizucht

Met de nieuwe omgevingsvisie wil de minister zich weer meer gaan bemoeien met de inrichting van Nederland. Sinds 2001 ligt die taak vooral bij de provincies. Sommige provinciebesturen zien de bemoeizucht van de minister niet zo zitten. De Brabantse provinciebestuurder Ronnes van ruimte en wonen is niet bang dat de minister nu op zijn stoel gaat zitten. "Ik ben ervan overtuigd dat ze ons kan helpen, want er is veel te doen."

In Brabant moeten jaarlijks ruim twaalfduizend huizen worden gebouwd tot 2030 en om dat voor elkaar te krijgen is iedere hulp welkom. "Als wij ergens willen bouwen en de minister kan ervoor zorgen dat er in de omgeving wegen worden aangelegd, dan is dat alleen maar goed. We hebben elkaar gewoon nodig."