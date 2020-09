Medewerker Shell-benzinepomp Den Bosch overvallen en bedreigd met steekwapen

Een medewerker van de Shell-benzinepomp aan de Gestelseweg in Den Bosch is zondagochtend rond halfnegen overvallen. De medewerker werd bedreigd met een steekwapen.

De overvaller is een man die tussen de 1,60 en 1,70 meter lang is. Hij is slank, droeg een oranje trui met capuchon, een zwart mondkapje en een zonnebril. De man is er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan richting de Pettelaarseweg.