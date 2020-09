'We zijn aan de dood ontsnapt', vuur in brand gestoken motor bereikt huis met zes slapende mensen

Wachten op privacy instellingen... Het moment waarop de motor in brand wordt gestoken. Volgende Vorige vergroot 1/2 Op beveiligingsbeelden is te zien hoe in Den Bosch een motor in brand wordt gestoken

Een huis aan de Cypresstraat in Den Bosch is zondagochtend flink beschadigd geraakt door brand. Het vuur sloeg rond halfzes over van een motorfiets die voor het huis stond.

In het huis lagen op het moment dat de brand uitbrak zes mensen te slapen. Volgens een van de bewoners zijn ze 'aan de dood ontsnapt'.

Op beveiligingsbeelden is te zien hoe de motorfiets in brand wordt gestoken. De aanleiding hiervoor is nog niet bekend.

Het huis aan de Cypresstraat in Den Bosch raakte flink beschadigd door de brand (foto: Bart Meesters).