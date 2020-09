Kinderen in beschoten appartement Den Bosch, politie denkt aan conflict in relationele sfeer

In het appartement aan de Hadewychstraat in Den Bosch dat zaterdagavond beschoten werd, waren naast de bewoner ook twee kinderen aanwezig. Dat bevestigt de politie. De schietpartij vond rond kwart voor elf plaats. "Ik hoorde de kinderen huilen", vertelt een buurtbewoner.

"Ik dacht meteen: dit is geen vuurwerk, dit zijn schoten!", vertelt een buurman. In het raam en het kozijn van het beschoten huis waren zaterdagavond vier kogelinslagen te zien. Op straat werden vier kogelhulzen gevonden.

Relationele sfeer

In verband met de schietpartij werd zondagochtend een 31-jarige man uit het Gelderse Ammerzoden aangehouden in Den Haag. Een langlopend conflict in de relationele sfeer zou mogelijk de aanleiding zijn geweest van de beschieting, meldde de politie zondagmorgen.