'Ongeloof en zorgen', docu Veerkracht laat zien hoe Udens ziekenhuis tegen coronapiek strijdt

Marc Pos maakte een documentaire rond in coronapiek in Ziekenhuis Bernhoven. (Foto: Omroep Brabant) Volgende Vorige vergroot 1/2 Regisseur Marc Pos maakte de documentaire Veerkracht over corona tijdens de eerste piek in het Bernhoven Ziekenhuis

Eigenlijk zou de Cromvoirtse regisseur Marc Pos dit jaar het Eurovisie Songfestival op tv brengen. Eind februari voelde hij al aan dat corona daar een streep door zou trekken en besloot hij vanuit het Bernhoven Ziekenhuis in Uden de eerste coronagolf te registreren. "Ik wilde beelden maken van iets dat mogelijk een een historische lading kan krijgen. Ik heb het altijd jammer gevonden dat er weinig beelden zijn van de overstroming uit 1953."

Marc volgde de verpleging en binnengebrachte patiënten op de voet. "Ik dacht dat het in juli wel weer allemaal voorbij zou zijn. Dan zou het een aardig document opleveren van hoe het was. Ik had niet verwacht dat we in halverwege september nog steeds zo druk zijn met corona."

"Veerkracht slaat op het hardwerkende personeel en de eindeloze stroom patiënten."

De beelden die net starten voordat Brabant haar coronapiek beleeft, zijn aangrijpend. De documentaire heet Veerkracht en is nu te zien op Videoland. "Veerkracht slaat op het personeel dat je zo hard ziet werken en zelf ook emotioneel geraakt wordt. Er komt een oneindige stroom patiënten binnen die onder hun ogen bezwijken aan het nieuwe virus. Daarnaast slaat de naam ook op de patiënten en hun familie die massaal in een onverwachte emotionele achtbaan terechtkomen. Er moet zo vaak afscheid worden genomen zonder te weten of ze elkaar nog levend terugzien."

Regisseur Marc vind het belangrijk dat juist nu mensen zijn documentaire bekijken. "Het laat zien hoe het was. Dat lijken we soms te vergeten nu de ic-opnamen achterblijven bij het steeds maar stijgende aantal besmettingen. Het is geen griepje. Ik wil begrip voor het personeel. Laten zien waarom ze moe zijn."

"Hun ogen groeiden tot schoteltjes."

Zelf weet Marc ook nog goed hoe er aanvankelijk in Hilversum met boogjes om hem heen gelopen werd. "Zodra ik vertelde dat ik uit Brabant kom, zag je hun ogen groeien tot schoteltjes. Op sommige plekken was ik vanwege mijn woonplaats niet eens welkom. Dat lijkt nu weer lang geleden en het scheelt dat heel Nederland nu al maanden zucht onder de coronamaatregelen. Maar dit was het begin, dat moeten we niet vergeten."

