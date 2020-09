Comeback Arjen Robben tegen oude club PSV van korte duur

Arjen Robben heeft zondag niet lang kunnen genieten van zijn rentree in de eredivisie. De 36-jarige aanvaller viel in de thuiswedstrijd tegen PSV na een klein half uur spelen uit.

Rentree Robben was na zijn carrière bij Bayern München tijdelijk gestopt met voetballen, maar maakte in juni bekend te werken aan een terugkeer in het betaalde voetbal bij FC Groningen. Aan het eind van zijn voetbalcarrière werd gespeculeerd dat Robben eventueel nog een seizoen bij PSV zou gaan voetballen. Maar Robben koos voor een terugkeer naar Groningen, de club waar hij zijn debuut maakte in de eredivisie.

Robben speelde twee seizoenen voor PSV. In het seizoen 2002/2003 kwam hij in 33 competitiewedstrijden in actie. Hij scoorde toen twaalf keer. PSV werd dat jaar kampioen. Een seizoen later speelde hij 23 keer in het rood-witte shirt, waarin hij zes keer scoorde. De aanvaller, die geliefd was in Eindhoven, vertrok vervolgens naar Chelsea.