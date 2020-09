Oud brandweerman Cor Priele haalt herinneringen op aan het 'gestolen' koordje van de Gouden Koets

Cor Priele bracht het 'gestolen' koordje van de Gouden Koets zelf terug (foto: Rob Bartol). vergroot

Geen rijtoer, geen publiek langs de kant van de weg en wederom geen Gouden Koets. Prinsjesdag 2020 zal door de coronacrisis een andere Prinsjesdag zijn dan alle voorgaande jaren. Cor Priele is één van de weinige Brabanders die zelf in het symbool van Prinsjesdag, de Gouden Koets, heeft gezeten. Sterker nog: zes jaar geleden bekende hij dat hij lang geleden een koordje uit de Gouden Koets had meegenomen. Cor werd met zijn koordje én excuses aan koning Willem-Alexander landelijk nieuws.

Bijna negentig jaar is de oude besnorde brandweerman inmiddels. Het nieuws van vorige week, dat de Gouden Koets na de restauratie voorlopig naar het museum gaat, bracht weer veel herinneringen boven aan zijn eigen avontuur met de Gouden Koets.

Als jonge brandwacht trok hij tijdens een stoeipartij in de Gouden Koets, een koordje van het interieur los met zijn schoen. Na een halve-eeuw van geheimhouding, bekende hij in 2014 zijn daad in een brief aan koning Willem-Alexander én bood zijn excuses aan. De koning aanvaarde zijn excuses en nodigde Cor samen met zijn vrouw uit om het koordje zelf terug te komen brengen.

Cor Priele blikt terug op zijn avontuur met het gestolen koordje:

De Gouden Koets zien we voorlopig niet terug op straat. Als de restauratie van de Gouden Koets volgend jaar is afgerond verhuist de koets in 2021 naar het Amsterdams museum.