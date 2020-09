RKC Waalwijk schorst keeper Etienne Vaessen en legt hem boete op

Keeper Etienne Vaessen is de komende dagen niet welkom bij zijn club RKC Waalwijk. De leiding van de club heeft de doelman geschorst en hem ook een geldboete gegeven. Aanleiding is de manier waarop Vaessen reageerde op de keuze van trainer Fred Grim voor Kostas Lamprou als eerste keeper.

"Teleurstelling mag, alleen heeft Etienne deze teleurstelling op meerdere momenten op verschillende verkeerde manieren geuit. In het gesprek met hem vanmorgen heeft hij een officiële waarschuwing gekregen en is hem de maximale boete opgelegd. De komende twee dagen is hij geschorst en krijgt hij de mogelijkheid om tot bezinning te komen", zegt Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC.