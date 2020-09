Zo baant Pia zich in haar rolstoel een weg langs alle gifgroene deelscooters

Pia Hendriks moet hier met haar rolstoel het fietspad op. vergroot

Eindhoven telt tweehonderd deelscooters en daar komen er nog eens tweehonderd bij. Rolstoelgebruiker Pia Hendriks maakt zich zorgen want voor haar betekent het vaak een extra hindernis doordat ze midden op de stoep staan. "Vierhonderd! Dat is wel heel erg veel. Ik ben hier helemaal niet blij mee en verwacht dat de overlast zal toenemen. We hebben op de stoep 90 centimeter ruimte nodig."

Pia woont in Eindhoven en ze is beheerder van de Facebookpagina Nederland Toegankelijker. "Je ziet er nu al zoveel en het worden er dus alleen maar meer."

Zo lastig is het voor Pia om een scooter te ontwijken die midden op de stoep staat:

Ook de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven maakt zich zorgen. De gifgroene scooters van GO Sharing zorgen voor gevaarlijke situaties voor rolstoelgebruikers. “Die dingen worden overal neergezet. Het is echt een probleem en soms ook gevaarlijk.”

Marianne Snoeijs verzamelt klachten over de deelscooters. “Voor ons is het belangrijk dat ze niet in bochten worden gezet. Je moet dan met de rollator, rolstoel of een scootmobiel het fietspad op. Of zelfs de weg."

Ook voor blinden en slechtzienden is het een probleem. "Ze hebben een stok. Voor hen staan de scooters op de meest onmogelijke plaatsen. Het zijn dan echt obstakels, zeker als er meerdere scooters bij elkaar staan.”

Van deze scooter op de Aalsterweg in Eindhoven had een rolstoelgebruiker overlast. vergroot

Dit jaar komen er nog eens tweehonderd donkergroene scooters van Felyx in Eindhoven rondrijden. Het bedrijf zit nu in de Randstad en kiest Eindhoven als eerste stad om ook in Brabant voet aan de grond te krijgen. Daarna zullen Helmond en omliggende gemeenten volgen. Volgens verkeerswethouder Monique List heeft Eindhoven behoefte aan zoveel scooters. “Ik ben blij om te zien dat het hier zo populair is. Het is elektrisch en dus duurzaam.”

Het bedrijf Felyx gaat een marketingcampagne lanceren om de Eindhovenaren duidelijk te maken wat dan goed parkeren is. “Je mag hem overal op de stoep parkeren, maar het is heel belangrijk dat er ruimte overblijft voor anderen” zegt Daan Wijnants.

"Waarschuwen en streng toespreken helpt.”

Parkeeroverlast wordt volgens hem bij dit bedrijf meteen aangepakt. “We willen een melding binnen twee uur oplossen. Als iemand verkeerd parkeert, volgt een waarschuwing. Bij herhaling, een boete van vijftig euro en als het nog vaker gebeurt, wordt er een boete van vijfhonderd euro opgelegd en dan kun je uitgesloten worden. Dit systeem heeft een heel goede opvoedkundige werking want we zien dat het aantal gebruikers dat regelmatig overlast veroorzaakt vrij laag is. Waarschuwen en streng toespreken helpt.”

Ook deze groene deelscooters van Felyx rijden binnenkort in Eindhoven rond. vergroot

De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven hoopt op duidelijke afspraken nu de stad vierhonderd deelscooters krijgt. “Als het gaat zoals nu, zijn wij er niet blij mee. Er moeten duidelijke richtlijnen en voorwaarden komen. Als je ‘m bijvoorbeeld verkeerd neerzet, mag je de volgende keer geen scooter meer lenen.”

Zover willen de gemeente en de aanbieders van de deelscooters niet gaan. De vraag is wie dit probleem in de openbare ruimte aanpakt, wie er verantwoordelijk voor is. De gemeente wees voorheen naar de gebruikers en de aanbieder van de scooters als het ging om het juist parkeren. En ook bij deze uitbreiding ligt de verantwoordelijkheid vooral bij hen.

”De gemeente wordt strenger en gaat boetes uitdelen."

"De aanbieder gaat de gebruikers meer wijzen op het goede gebruik van de scooter", zegt verkeerswethouder List. Nu er vierhonderd scooters komen, wil verkeerswethouder wel dat er actiever gehandhaafd wordt. ”We worden strenger en gaan boetes uitdelen. Zo gaan we het verkeerd parkeren van de deelscooters tegen want de openbare ruimte moet voor iedereen toegankelijk blijven. En we maken afspraken met de aanbieders. We willen weten of ze kleinere of grotere gebieden kunnen aanwijzen waar de deelscooter wordt geparkeerd.”

In oktober moeten de eerste scooters van Felyx door Eindhoven rijden.

