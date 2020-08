Nog meer deelscooters in Brabant, parkeren zorgt vooral buiten de binnenstad voor problemen

Een deelscooter in Eindhoven (Foto: Freddy van Houtert). vergroot

Er komen nog meer deelscooters in Brabant. Na Eindhoven laat ook de gemeente Breda aan Omroep Brabant weten scooters van een tweede bedrijf toe te gaan laten. De deelscooters roepen veel reacties op, want de ergernis over foutparkeerders is groot. Hiertegen optreden blijkt lastig voor veel gemeenten, vooral buiten de binnenstad gebeurt dat nauwelijks.

Er rijden nu 650 groene scootertjes van het bedrijf Go Sharing. Je kunt ze huren met een speciale app en op je bestemming parkeer je ze weer zodat iemand anders ze kan gebruiken. Eindhoven (200 scooters) en Breda (250 scooters) zijn inmiddels in zee gegaan met een tweede aanbieder en Go Sharing zelf denkt binnenkort ook in Tilburg te kunnen starten. Dat worden dus nog veel meer scooters.

Daar is niet iedereen blij mee, want de scooters zorgen ook voor veel overlast. Omroep Brabant kreeg honderden reacties op het nieuws over de deelscooters. Op social media wordt ook naar de gebruikers gewezen. Op Facebook schrijft Helga Moens: “Toch verschrikkelijk dat er bij een mooi initiatief altijd mensen zijn die het verkloten voor de ander...”.

Ze krijgt veel bijval. Danny de Rooij: “Laten we nu eerlijk zijn. Bij normaal gebruik door normale mensen met een gezond verstand zou dit toch een geweldig idee zijn? Vooral doorgaan met deze scooters maar misbruik superhard afstraffen.”

Enkele meningen over de deelscooters:

Wachten op privacy instellingen...

Gemeenten zijn blij met de elektrische scooters, want ze kunnen een duurzaam alternatief voor de auto zijn. De regeltjes zijn dan wat minder strikt, zo deelt Helmond (50 scooters) geen boetes uit aan foutparkeerders, maar waarschuwt ze Go Sharing eerst vriendelijk.

In Oosterhout worden wel boetes uitgedeeld. Deze worden door Go Sharing doorgestuurd naar de gebruikers.

Wachten op privacy instellingen...

Eindhoven liet weten in principe wel boetes uit te delen, maar ziet het juist parkeren van de scooters vooral als een verantwoordelijk van Go Sharing. Klachten die via de gemeentelijke BuitenBeter-app binnenkomen worden automatisch doorgestuurd naar het bedrijf. Op die manier komt er vanuit de gemeente nauwelijks handhaving aan te pas.

Vooral in de binnenstad

Een woordvoerder van de gemeente Den Bosch (100 scooters) laat weten dat er in principe wel gehandhaafd wordt, ook op deelscooters. “Maar in de binnenstad mogen ze sowieso niet parkeren en dat gebeurt ook niet. Het is technisch onmogelijk gemaakt door de app. Buiten het centrum mag het wel, maar daar is de handhaving natuurlijk wat minder.”

Een deelscooter in Oosterhout (Foto: Monique Kolijn van Maurik). vergroot

In Breda worden foutgeparkeerde scooters opgehaald en naar een depot gebracht, net zoals dat bij gewone scooters gebeurt. Maar ook hier geldt: handhaving gebeurt vooral op drukke plekken, zoals in het centrum. De scooters op fietspaden, voor deuren van appartementencomplexen of midden op de weg zorgen juist buiten de binnenstad voor overlast.

Gebruikers van de deelscooters zijn veelal positief. Marjolein Gadellaa schrijft: “Wat een geweldig initiatief. Wij hebben er vorige week twee hele dagen gebruik van gemaakt. Het was heerlijk, lekker op de scooter rondtoeren en overal naar toe. En als je weer verder wil, zoek je een scooter in de buurt en je gaat weer verder. Echt geweldig!”

Deelscooters in Nuenen (Foto: Freddy van Houtert). vergroot