Deze man stal 36 kranen vanaf een begraafplaats in Breda, wie herkent hem?

De politie laat maandagavond herkenbare beelden zien van de man die afgelopen maart 36 waterkranen heeft gestolen vanaf de begraafplaats aan de Tuinzigtlaan in Breda. De verdachte staat duidelijk op beeld.

De diefstallen bij het kerkhof aan de Tuinzigtlaan in Breda vonden plaats tussen zaterdag 21 en dinsdag 31 maart. In overleg met de officier van justitie is besloten het gezicht van de verdachte een week geleden onherkenbaar te laten zien. Omdat hij zich niet gemeld heeft, is hij maandagavond wel herkenbaar te zien.