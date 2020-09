Bellen of appen in het verkeer: politie betrapt en beboet honderden overtreders

De politie heeft afgelopen week 248 bestuurders bekeurd voor bellen of appen achter het stuur. Agenten betrapten de overtreders vanuit een touringcar, waarmee twee dagen lang werd gecontroleerd op snelwegen in het oosten van Brabant.

De touringcar wordt sinds vorig jaar door de politie ingezet als 'geheim wapen' tegen bellers en appers achter het stuur. In de touringcar hebben agenten goed zicht op bestuurders van auto's en vrachtwagens. Andere agenten volgen de bus in onopvallende auto's en delen vervolgens de bonnen uit.

Dat de manier van controleren effectief is, bleek al eerder: in het midden en westen van de provincie werden vorig jaar september meer dan 1200 chauffeurs op de bon geslingerd die met hun telefoon in de weer waren.