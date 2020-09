Marie (78) staat al in de startblokken voor Kerstmis: 'Kan niet vroeg genoeg beginnen'

vergroot

Het is deze week zo'n 30 graden, waardoor de mussen van het dak vallen. Toch is Marie van Herpen uit Den Bosch al zo'n anderhalve week bezig met kerst. Haar huis staat op dit moment al vol met kerstversiering. "Van mij mag het heel het jaar kerst zijn."

Job Willemse Geschreven door

"Dit is de mooiste tijd van het jaar en die kan niet vroeg genoeg beginnen", zegt Marie in haar huiskamer in Den Bosch. De 78-jarige Marie is al jaren kerstfanaat en bouwt haar huis elke keer weer om tot een kerstwalhalla. "Ik ben zo'n zes weken bezig om alles op te zetten. Er komen zo'n 27 bomen in huis te staan, waarvan de meeste wel boompjes zijn hoor. In totaal zijn er dan ook zo'n 1000 kerstballen en zelfs nog een paar uit 1961. En ik heb nog tien kerststallen staan."

Een kijkje in het kersthuis van Marie:

Wachten op privacy instellingen...

Een volle boel dus. En hoewel de temperatuur deze week nog ontzettend hoog oploopt, vermaakt Marie zich prima met de kerstversiering. "Ik ben dol op kerst. Mensen kunnen ervan vinden wat willen, maar ik doe wat ik leuk vind. Dat is het belangrijkste."

Als kind was Marie al helemaal van gek van kerst. "Toen ik vijf jaar oud was kwam ik op school voor het eerst in aanraking met kerst. En dat vond ik prachtig. Sindsdien ben ik er dol op, al wordt het elk jaar steeds meer."

Marie krijgt zelfs in de decembermaand de nodige gasten over de vloer die haar kersthuis van binnen willen zien. "Dat is toch mooi? Daar geniet ik alleen maar van. Het is een mooie waardering als mensen zomaar eens langs komen."