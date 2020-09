Studentenverenigingen zien niks in avondklok: 'Absolute onzin'

(Foto: Twan Spierts). vergroot

Met het stijgende aantal coronabesmettingen, onder meer in studentensteden, nemen de besmettingszorgen van het RIVM toe. Spreekbuis Jaap van Dissel opperde daarom een avondklok in de horeca en zelfs sluiting van de studentensociëteiten. Dat laatste zien studentenverenigingen niet zitten.

De eerste reactie van drie voorzitters van studentenverenigingen in Tilburg, Eindhoven en Den Bosch op de avondklok is eensluidend: 'onzin' en 'dat heeft een averechts effect'.

“Wij hebben geen enkele besmetting gehad binnen onze vereniging. Ook niet na de introductieweek”, zegt Sieb Swager, voorzitter van Gremio Unio in Den Bosch. In de Bossche sociëteit worden de coronamaatregelen nageleefd én in de gaten gehouden door twee ‘studenten met enige aanzien’, zegt Swager. “Wij hanteren dezelfde regels als in de horeca. We doen er alles aan om onze verantwoordelijkheid te pakken.”

Gezondheid voorop

Ook bij studentenverenigingen Olof in Tilburg en SSRE in Eindhoven wordt de anderhalvemetermaatregel nageleefd. Ook daar zijn geen besmettingen. “Gezondheid staat voorop”, zegt Olof-preses Pascal Bruineman. Zijn ambtscollega Rick Stolk uit Eindhoven is ervan overtuigd dat de geopperde maatregelen van het RIVM ‘averechts gaan werken’. “We merken aan studenten dat door de vele regels de welwillendheid om mee te werken wegvalt.”

Stolk: “Tijdens de introductieweek waren we gesloten en dan gaan onze leden zwerven richting het Stratumseind. Daar hebben ze een biertje gedronken. Was er een avondklok geweest dan waren ze waarschijnlijk bij iemand in huis gaan feesten. Daar is geen toezicht, dus onveiliger.”

Huisfeesten

Volgens Swager blijven studenten op zoek naar gezelligheid. “Als ze niet op de sociëteit terechtkunnen dan komen er huisfeesten en illegale feesten met alle besmettingsgevaren van dien. Dan heb ik liever dat ze een terras opzoeken met voldoende onderlinge afstand. De studentenkamers zijn al snel te klein voor een feestje. Het is het beste als ze elkaar dan corrigeren.”

Of ze zelf naar een huisfeestje gaan in coronatijd? “Alleen als het coronaveilig is, anders niet”, zegt Stolk. “Ik zou graag weer alles willen doen, maar dat gaat nu eenmaal niet”, stelt Bruineman. Hun collega Swager gaat een stap verder. “Ik ben geen voorstander van hard feesten, maar ik zou wel de grens op zoeken. Zes man in een studentenhuis, dat kan best wel iets meer worden.”