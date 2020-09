Johan Vlemmix ondanks oproep niet te komen al vroeg present in Den Haag voor Prinsjesdag

Oranjefan Johan Vlemmix is ook deze Prinsjesdag 'gewoon' in Den Haag (foto: Twitter @jvlemmix) vergroot

In twintig jaar heeft hij geen Prinsjesdag gemist. En ook vandaag is Johan Vlemmix present. Ondanks de oproep van de gemeente Den Haag om vanwege de coronacrisis weg te blijven, staat hij dinsdag al vroeg bij Paleis Noordeinde. 'Het is wel stil', zegt hij met gevoel voor understatement.

Sandra Kagie Geschreven door

"Ik ga een reportage maken over Prinsjesdag nu er niemand in de stad is", vertelde Vlemmix eerder al. "Het is dus ook een beetje werktechnisch, maar ik vind het stiekem wel leuk dat ik er toch bij ben."

'Coronabumper'

Voor de gelegenheid heeft de ultieme oranjefan uiteraard zijn onvermijdelijke oranje pak aangetrokken. Nieuw in deze coronatijd is de 'coronabumper' die hij draagt. Met daarop bevestigd een miniatuur Gouden Koets zodat ook deze dinsdag toch in Den Haag aanwezig is.

Het originele exemplaar is er immers vanwege restauratiewerkzaamheden niet bij. Daarbij werd vorige week al bekend dat de koets ook volgend jaar niet terugkeert. De koets is tegenwoordig steeds meer omstreden, vanwege het zogenoemde slavenpaneel op de zijkant.

