Alleen elektrische auto's in binnenstad Eindhoven is onzin vindt Bovag: 'Wat doe je de mensen aan?'

Nul komma nul CO2-uitstoot in 2030 binnen de ring in Eindhoven is onhaalbaar en onnodig. Daarvoor waarschuwt Bovag. De brancheorganisatie voor autobedrijven is huiverig voor de plannen van het Eindhovense college om de milieuzone de komende jaren flink aan te scherpen. De wens is om uiteindelijk in 2030 alleen nog maar auto's en vrachtwagens toe te laten die elektrisch zijn of op waterstof rijden. ''Je jaagt mensen onnodig op kosten.''

Het college wil stapsgewijs vervuilende vrachtwagens en bussen weren binnen de ring. Allereerst mogen begin volgend jaar zwaar vervuilende vrachtwagens en bussen (categorie 3 of lager) niet meer binnen de ring komen. Vanaf 2025 worden ook steeds meer auto's niet meer toegelaten binnen de rondweg en moeten vrachtwagens en zakelijke bestelwagens 'schoon' zijn. Uiteindelijk moet het hele gebied over tien jaar uitstootvrij zijn, oftewel volledig elektrisch of op waterstof rijden binnen de ring.

Binnen tien jaar een schone auto

Onhaalbaar, volgens Paul de Waal van Bovag. ''Ons wagenpark in Nederland telt nu negen miljoen auto's. Dat zijn er teveel om binnen tien jaar over te gaan op volledig elektrisch.'' Alle mensen die binnen de ring wonen, rijkere huishoudens maar ook de relatief armere zoals in Oud-Woensel, zouden met deze plannen binnen tien jaar over moeten stappen op een schoon vervoersmiddel.

Een overzicht van het aantal (verwachte) inwoners en (verwachte) 'vervuilende' auto's binnen de ring:

2019 - 57.600 inwoners - 21.000 diesel- en bezineauto's

2025 - 64.000 inwoners - 24.000 diesel- en benzineauto's

2030 - 71.500 inwoners - 27.000 diesel- en benzineauto's

"Je moet kijken wat je je burgers aandoet."

Het verplichten van inwoners binnen de ring om hun vervuilende auto de deur uit te doen of bijvoorbeeld buiten de milieuzone te parkeren, vindt De Waal onbegonnen werk maar ook onnodig. ''Je moet kijken wat je je burgers aandoet. Je jaagt deze mensen onnodig op kosten.'' Of en hoe de gemeente de mensen binnen de ring gaat compenseren, is nog niet duidelijk.

Ook de reden van het college - het terugdringen van de CO2-uitstoot - vindt De Waal onzin. ''Wat lossen ze nu op? CO2 in de buitenlucht is niet vies, maar het is slecht voor het milieu. Laten we het klimaatprobleem landelijk oplossen, en niet elke stad apart. Deze besparing zet geen zoden aan de dijk voor het klimaatakkoord van Parijs.''

Oproep voor compensatie

Inmiddels maakt ook de Eindhovense raad zich zorgen over de plannen. Zij vragen zich af of de plannen betaalbaar zijn voor kleine ondernemers en inwoners. Het college moet volgens hen onderzoeken op welke manieren kleine bedrijven en inwoners binnen de ring gecompenseerd kunnen worden, staat in een motie van de lokale VVD, PvdA, D66 en GroenLinks.

Ook VNO/NCW heeft zijn bedenkingen bij de plannen. De werkgeversorganisatie vraagt om uitstel van de plannen op korte termijn, zodat ondernemers meer tijd hebben om over te stappen op elektrische (vracht)auto's.

Woensdag praat de raad over de plannen. Dan zal het vooral gaan over de milieuzone in de periode 2020-2025. De plannen voor een totale uitstootvrije zone binnen de ring is, zoals de gemeente het noemt, 'een stip op de horizon'.