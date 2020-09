MS-patiënt Hugo (53) mag Rusland niet in voor stamceltherapie, terwijl hij die heel hard nodig heeft

Het zag er een paar maanden geleden nog zo mooi uit. Na een succesvolle crowdfundactie zou MS-patiënt Hugo Wolff (53) uit Bergen op Zoom dit voorjaar naar Moskou gaan voor een stamceltherapie. Maar helaas moest door het coronavirus de reis worden uitgesteld naar september. Nu het eindelijk zover is, weigert Rusland hem een visum te geven. Volgens Hugo is hij waarschijnlijk slachtoffer van de recent verslechterde relatie tussen Nederland en Rusland.

Vorige maand nog tikten de Russen Nederland op de vingers omdat er zendertje verstopt zou zijn geweest in een auto van Russische diplomaat in Den Haag. Daarnaast zijn de Russen verbolgen over de gang van zaken rondom het MH17 proces. “Ik heb er niks mee te maken maar het heeft wel effect op mij. Het is opmerkelijk dat Engeland, Zwitserland en Turkije nog wel mensen mag sturen voor een behandeling”, vertelt Hugo zichtbaar aangedaan.