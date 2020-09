Bestuurder van tractor die 80-jarige vrouw doodreed in 's-Gravenmoer is vrijgesproken

De vrouw overleed te plekke (foto: Marcel van Dorst / SQ Vision). vergroot

De bestuurder van een tractor die vorig jaar een fietsster doodreed bij een verkeersongeluk in ’s Gravenmoer, is vrijgesproken. Volgens de rechter kan niet worden vastgesteld dat de man ook echt schuldig is aan het veroorzaken van het ongeluk.

Janneke Bosch Geschreven door

Het ongeluk gebeurde op de Vaartweg in ’s Gravenmoer. De tractor met aanhanger reed daar achter een personenwagen, die wilde keren op een oprit. Daarvoor heeft de tractor hard geremd, verklaarde de verdachte. Nadat de personenwagen gekeerd was, kon de tractor doorrijden.

Linkerwiel van de aanhanger

De bestuurder van de personenwagen zag op dat moment het slachtoffer liggen, een tachtigjarige vrouw. De verdachte verklaarde dat hij haar nooit heeft gezien bij het remmen of weer optrekken. Maar onderzoek van de Forensische Opsporing wijst uit dat de vrouw onder het linkerwiel van de aanhanger van de tractor terecht is gekomen.

Uit dat onderzoek blijkt niet hoe en op welk moment de vrouw aan de linkerkant van de aanhanger terecht kwam. Daarom kan de rechter ook niet zeggen of de verdachte haar gezien had kunnen hebben. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de vrouw zelf geprobeerd heeft links langs de tractor te komen en daar gevallen is. Dan had de bestuurder van de tractor dat nooit kunnen opmerken, stelt de rechtbank. Daarom is de man vrijgesproken.

