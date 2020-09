Café in Waalwijk moet dicht na overlijden van bezoeker: ‘Had ik hem dan buiten moeten schoppen?'

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision vergroot

The Soul Kitchen aan de Stationsstraat in Waalwijk moet per direct twee weken de deuren sluiten. Dat heeft de gemeente Waalwijk bepaald. Het besluit komt nadat afgelopen zaterdagnacht een bezoeker van het café overleed. Eigenaresse Monique Raaijmakers (56) vindt de sluiting onterecht

Janneke Bosch Geschreven door

Monique vertelt dat de man aan de bar heeft gezeten en in slaap is gevallen. Pas aan het eind van de avond merkte ze dat er iets aan de hand was. “Hij was heel rustig. Ging op een rustig plekje zitten en bestelde een drankje. Maar daar had hij nog geen slok van op toen hij in slaap viel.” Het leidde nog tot gegrinnik bij de andere aanwezigen. “Die ligt wel effe te pitten”, zeiden we nog tegen elkaar. “Iedereen zei: laat hem maar slapen.”

Koud water in gezicht

Pas als ze wil afsluiten, merkt Monique dat er meer aan de hand is. “Hij reageerde niet toen ik langs hem liep. Ik gooide koud water over zijn gezicht maar niets hielp.” Er wordt besloten een taxi te bellen en met een aantal mannen wordt het slachtoffer naar buiten gesjouwd. Daarbij merkten ze dat de man een zwakke pols had. “Dus we hebben hem neergelegd en ik heb 112 gebeld. De ambulance was er binnen een paar minuten. Een agent is gaan reanimeren.” Dat mocht niet baten. De man overleed.

Het maakte ontzettende indruk op Monique. “Je ziet iemand sterven onder je neus. Ik kan dat niet beschrijven.” En de zaak krijgt dus een behoorlijke staart. De rest van de nacht deed de politie onderzoek. “Een forensisch team, schermen en linten, lijkschouwer, het kwam allemaal.”

Impact op omgeving

Het politieonderzoek is nog altijd bezig, zegt een woordvoerder. Er wordt niet uitgegaan van een misdrijf, maar de politie wil wel achterhalen wat er die nacht precies is gebeurd.

Toch besloot de gemeente om het pand twee weken te sluiten, per direct. “Dit incident heeft grote impact op de omgeving van het café. Er heerst flinke onrust door wat er is voorgevallen. Dit noemen we het ernstig verstoren van de openbare orde", schrijft de gemeente.

Onzin

Eigenaresse Monique vindt het onzin: “Ik sprak de volgende ochtend de overbuurvrouw en die had niet eens meegekregen wat er was gebeurd. Die heeft helemaal niks gehoord of gemerkt zegt ze. Dus met die onrust valt het wel mee.”

Het is volgens de gemeente ook niet de eerste keer dat er iets voorvalt bij The Soul Kitchen. “De afgelopen jaren heeft de gemeente Waalwijk de eigenaresse veelvuldig aangesproken op diverse klachten en verstoringen.” Het gaat volgens de gemeente dan om geluidsoverlast, het niet houden aan de sluitingstijden en 'niet adequaat optreden bij verstoringen en op tijd 112 bellen op momenten dat het nodig is'.

'Dit verwacht je niet'

Daarin herkent Monique zich helemaal niet. “Ik heb wel eens klachten gehad als we de deuren open lieten staan als het warm is of als klanten weggaan. Dan hoor je de muziek. Maar er is hier al in jaren geen politie meer geweest hoor.”

“Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik die jongen niet meteen buiten heb gezet. Maar zijn roes liet uitslapen aan de bar. Maar ja, je verwacht dit toch niet? Het had m’n eigen zoon kunnen zijn.”