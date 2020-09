Voor de tweede keer in een jaar werd de winkel van Bas leeggeroofd: 'Zoiets heeft impact'

De inbrekers nemen een grote zak vol dure kleding mee (beeld: de Paskaemer). vergroot

“Als je midden in de nacht door de alarmcentrale wordt wakker gebeld, dan weet je wel hoe laat het.” Bas Beenakkers van modezaak de Paskaemer in Oosterhout kreeg om halfvier vannacht een telefoontje. Thuis kon hij inloggen op bewakingscamera’s en zag hij dat de ruit van de toegangsdeur aan diggelen was geslagen. Voor de twee keer in een jaar tijd werd de zaak in luxe kleding getroffen door een kraak.

Ze hebbend de ruit met een steen en daarna met een hamer bewerkt, zegt Bas. "Kijk, in dit rek hingen winterjassen. Die zijn nu weg." De dieven gingen gericht te werk. Alle dure winterjassen zijn meegenomen. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe drie daders een big bag vol kleding de zaak uit sleuren en in een auto gooien. Ze namen voor zeker veertigduizend euro aan kleding mee. “Alleen dit rek met vijf winterjassen hebben ze over het hoofd gezien.” Volgens Bas zijn de winterjassen gemakkelijk te verhandelen. “Die jassen kosten zo’n 900 euro per stuk. Dat is snel geld verdienen voor die gasten.”

Bas Beenakkers vertelt hoe de inbrekers de winkel leeg roofden:

Tweede keer

Het is de tweede keer dat de zaak van Beenakkers wordt getroffen. In oktober vorig jaar reden de overvallers nog met een auto de winkelpui binnen. “Daarna hebben we paaltjes voor de zaak gezet, om het te voorkomen, maar helaas.” De eerste keer was het een nog grotere schok. “Nu weet ik wat me aan rompslomp te wachten staat."

Want het wordt nog een hele klus om de schade te herstellen, weet hij inmiddels. “We proberen het voor de klanten allemaal snel weer op orde te krijgen. Maar dat gaat niet meevallen. Er is vaak niet zoveel voorraad en door corona zijn er ook wel wat productieproblemen. Dus goede winterjassen in de rekken krijgen wordt heel lastig.”

Stalen rolluiken

Beenakkers wil de zaak ook nog beter beveiligen. Er gaan nu een stalen rolluik komen. Het is te hopen dat dat helpt. Dan kunnen ze ieder geval niet zo snel binnen. “Dan hoop ik ook weer een betere nachtrust. Want zoiets heeft een impact.”

Bas krijgt veel reacties van klanten, familie en vrienden. Een bloemist komt een bloemetje brengen van vrienden die in Frankrijk zitten. ”Dat is superlief, maar ik had die bloemen liever gehad vanwege een jubileum of zoiets.”

