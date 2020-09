Café De Brug in Breda 48 uur dicht vanwege overtreden coronaregels: 'Ik ben geen crimineel'

Café De Brug in Breda. vergroot

De gemeente Breda heeft zaterdagavond in de binnenstad café De Brug voor 48 uur gesloten. De kroeg aan de Prinsenkade moest dicht omdat de coronaregels herhaaldelijk zijn overtreden. Eigenaar Robbie van Gastel wil geen problemen en is geschrokken van de inval. "De mensen aan de overkant van de straat dachten dat er een grote knokpartij aan de gang was."

Van Gastel draait er niet omheen. Voordat de gemeente de boel afgelopen zaterdag op slot draaide, had hij al drie waarschuwingen gehad. En hoewel hij de laatste weken dus al was gerapporteerd, schrok hij zich toch te pletter toen de politie op de stoep stond.

"Er stonden ineens veertien man politie op de stoep, zes agenten binnen en nog eens acht buiten", vertelt hij. "Plus twee BOA's in een busje van justitie en een arrestatiewagen. Ik schrok me rot, want ik ben geen crimineel. Ik loop hier niet met met machetes of granaten te zwaaien, ik ben gewoon een barkeeper met een eigen zaak. Maar echt, de mensen aan de overkant van de straat dachten dat er hier een grote knokpartij aan de gang was."

"Ik ben een soort politieagent, maar na tien bier luisteren mensen niet meer."

Van Gastel trekt ook het boetekleed aan. Hij erkent dat er zaken niet goed zijn gegaan wat betreft de coronaregels. Maar hij plaatst ook wat vraagtekens. "Het gaat met name om mensen die buiten staan te roken op het terras", meent de kroegbaas. "Dat mag niet, want die moeten verplicht zitten. Ik loop dus heel de tijd als een soort politieagent rond. In het begin luisteren mensen nog wel, maar na tien bier wordt dat lastig hoor. Ik werk alleen in mijn kroeg en als ik naar rechts kijk, gaan ze links staan. En andersom."

Of dat de enige reden is, is niet duidelijk. In ieder geval kreeg Van Gastel 48 uur sluiting aan zijn broek en gingen de aanwezige klanten vrijuit. Dat kan zijn omdat café De Brug gestraft is voor eerder geconstateerde overtredingen die avond. Handhavers kwamen langs en filmden misstanden.

"Ze hebben mij eerder al gevraagd of ik bij machte was om mijn klanten in toom te houden. Nou, niet altijd en ergens houdt het ook op. Ik kan toch alleen niet de verantwoordelijkheid dragen voor wat andere mensen doen. En als ik zie wat er bijvoorbeeld in de supermarkt allemaal gebeurt. Die sluiten ze toch ook niet? En op het strand liggen mensen ook hutje mutje met een handdoekje naast elkaar. Als daar handhaving rondloopt, kunnen ze het strand ook wel sluiten. Wat ik wil zeggen, het klopt niet."

"Ik wil geen gedonder, maar ik moet ook aan het eind van de maand mijn huur betalen."

Maar de cafébaas zal iets moeten doen, want hij riskeert bij een volgende overtreding een langere sluiting en een boete van tienduizend euro. Van Gastel wordt er niet vrolijk van. "Ik weet het nu ook even niet meer. Ik denk maar dat ik nog harder ga optreden, maar dat wil ik eigenlijk niet."

"Ik snap dat politie en handhaving hun werk moeten doen", vervolgt de uitbater. "Maar ik moet ook mijn werk doen. Ik wil geen gedonder en boetes en probeer me aan de regels te houden, maar aan het eind van de maand moet ik ook mijn huur betalen. Ik moet dus soms kiezen. Tja, ik wil gewoon een barkeeper zijn met een glimlach."