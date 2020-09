Er komt geen onderzoek naar het oorlogsverleden van de Woudrichemse burgemeester Van der Lely

Burgemeester Jacob van der Lely op een bijeenkomst in 1942 (foto Salha) vergroot

Het NIOD gaat geen onderzoek instellen naar het oorlogsverleden van de Woudrichemse burgemeester Van der Lely. Eind juli had de gemeente Altena aan het NIOD gevraagd om het gedrag van de burgemeester te toetsen in relatie tot andere burgemeesters in oorlogstijd. Het NIOD laat weten geen capaciteit te hebben om zo’n onderzoek te verrichten.

De gedragingen van de burgemeester in oorlogstijd kwamen recent aan het licht door een onderzoek van onder meer historicus Bert van Straten. Samen met onderzoeker Raoul Nijst werd geconcludeerd, dat de burgemeester een actieve rol heeft gespeeld bij het oppakken en beroven van Joodse inwoners uit Woudrichem tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Van der Lely heeft meegewerkt aan de registratie, isolatie, beroving en deportatie van de in Woudrichem woonachtig Joodse families Benjamins en J Hertzberger”, zei onderzoeker Van Straten eerder.

Het NIOD gaat geen eigen onderzoek gaat instellen naar het oorlogsverleden van de Woudrichemse burgemeester, omdat het ze ontbreekt aan capaciteit. Laat ze weten in een summiere verklaring. "Wel zal het NIOD de gemeente Altena informatie ter beschikking stellen, over de brede context waarin de houding en de keuzes van de gewraakte burgemeester geïnterpreteerd kunnen worden.”

Onderzoeker Bert van Straten zegt in een eerste reactie te zijn overvallen door de mededeling van het NIOD. “Het is nu nog te vers om te kunnen reageren. Ik ga de reactie van het NIOD eerst eens goed lezen om het vervolgens te laten bezinken.”

Een vergelijkbare reactie komt er ook van mede-onderzoeker Raoul Nijst. “Ik vind het wel heel erg jammer dat het NIOD onze bevindingen niet kan toetsen en duiden. Mede omdat de huidige burgemeester, in een eerder gesprek aangaf, niet de kennis in huis te hebben om onze conclusies te kunnen toetsen. Daardoor is er juist een onderzoeksvraag neergelegd bij het NIOD.”

“Het is niet aan het NIOD om oordelen te vellen of conclusies te trekken”, aldus het NIOD in een verklaring. “Maar wel om de politiek verantwoordelijken, door het geven van informatie, in staat te stellen hun besluiten te onderbouwen en aan te geven aan welke argumenten zij de meeste betekenis willen hechten.

