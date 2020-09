Coronanieuws: 1542 nieuwe coronabesmettingen, ziekenhuizen spreiden weer patiënten

Coronatest (foto: archief). vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Afgelopen week 8265 coronabesmettingen gemeld, dat is een stijging van meer dan de helft. Ook het reproductiegetal is gestegen.

In de afgelopen 24 uur zijn 1542 mensen positief getest op corona. Gisteren waren dat er 1379.

De directeur van een van de grootste testlaboratoria van het land zegt dat het coronatestsysteem binnenkort helemaal vast gaat lopen.

Kinderdagverblijven willen commerciële tests gaan kopen omdat medewerkers geen voorrang krijgen bij de tests van de GGD.

Opnieuw coronabesmetting bij nertsenbedrijf, nu bij fokkerij in Haps

16.55 Sinterklaasintocht zonder publiek

De landelijke Sinterklaasintocht gaat onder klein voorbehoud gewoon door, meldt de NTR woensdag. De locatie van de intocht wordt niet bekendgemaakt en tevens is er geen publiek welkom.

Als er nieuwe, strengere maatregelen komen, kan het gebeuren dat een landelijke intocht toch niet doorgaat. Daar gaat de NTR echter niet vanuit. "Wij stellen alles in het werk om Sinterklaas zoals altijd een warm welkom te geven in Nederland, maar wel op een manier die verantwoord is", schrijft de omroep in een verklaring.

De intocht is op zaterdag 14 november om 12.00 uur op NPO Zapp/NPO 3 te volgen.

16.45 Extra coronamaatregelen aangekondigd

Het kabinet maakt vrijdag extra maatregelen bekend voor regio's waar de besmettingen hard oplopen. Het gaat om de regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam Rijnmond en Haaglanden, maar mogelijk zitten daar meer regio's bij. Het kabinet overweegt ook vrijdag om een nieuwe corona-persconferentie te houden, zo meldt RTL Nieuws.

15.55 1542 besmettingen op één dag is nieuw record

Het nieuwe aantal besmettingen van 1542 is een nieuw record. Het oude record heeft welgeteld één dag standgehouden. Op dinsdag meldde het coronadashboard 1387 nieuw vastgestelde besmettingen. In de afgelopen zeven dagen is het aantal coronagevallen gestegen met ruim 8600.

14.49 Ziekenhuizen spreiden weer patiënten

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt verder toe. 'In een enkele regio' zijn patiënten weer verplaatst naar andere ziekenhuizen, omdat het te druk begon te worden. Dat meldt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het is voor het eerst in maanden dat dit gebeurt. Om welke regio's het gaat, is niet bekend. Patiënten zijn nog niet overgebracht naar andere delen van het land.

Ziekenhuizen behandelen in totaal 245 patiënten vanwege het coronavirus, vijf meer dan op dinsdag. Dat is het hoogste aantal sinds eind juni. In ruim een week tijd is het aantal opgenomen patiënten met meer dan honderd gestegen.

14.38 In een dag 1546 nieuwe besmettingen

In de afgelopen 24 uur zijn er 1542 nieuwe besmettingen bij gekomen in Nederland. Gisteren waren dat er 1379. Er zijn 15 mensen opgenomen in het ziekenhuis en twee mensen zijn overleden aan COVID-19. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

Het aantal ziekenhuisopnames is teruggelopen, dat stond dinsdag nog op 24. Het zit daarmee ruim onder de zogenoemde 'signaalwaarde' die de overheid hanteert.

In de regio's Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord is sprake van 48 nieuwe besmettingen. In Brabant-Zuidoost is dat 30.

13.58 School in Eindhoven informeert niet iedereen meer over coronabesmetting

Het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven gaat voortaan alleen nog direct betrokkenen informeren bij een coronageval op de school. Dat meldt Studio 040. Het gaat dan bijvoorbeeld om klasgenoten. Eerder deze week werd bekend dat er drie mensen zijn besmet met het coronavirus op de school.

13.51 NOC*NSF wil extra investeringen in sport

NOC*NSF maakt zich zorgen over het komende sportjaar. De sportkoepel verwacht dat dan pas de gevolgen van het coronavirus echt in de praktijk zichtbaar worden. NOC*NSF stelt, in reactie op de troonrede, dat extra investeringen noodzakelijk zijn om de schade zo klein mogelijk te houden.

13.47 Geen voorrang voor medewerkers van kinderdagverblijven

Medewerkers van kinderdagverblijven krijgen geen voorrang bij coronatests van de GGD, en daarom dreigt de sector commerciële tests te gaan kopen. De twee brancheorganisaties, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), voelen zich overgeslagen, omdat leraren en zorgmedewerkers wel voorrang krijgen.

12.45 Extra schuldhulp voor Amsterdamse zzp'er in coronatijd

Door de coronacrisis verwacht Amsterdam in de komende maanden een groei van het aantal zelfstandigen (zzpers en andere ondernemers) met schulden. Daarom verdubbelt de gemeente tijdelijk de capaciteit voor schuldhulp. De gemeentelijke dienst Ondersteuning Ondernemers krijgt er vijf extra medewerkers bij en per stadsdeel gaan twee medewerkers zich specifiek toeleggen op zelfstandigen met schulden.

09.23 Linkse partijen willen hulp voor gedupeerden coronacrisis

De linkse partijen willen 2,3 miljard euro extra steken in inkomensondersteuning voor mensen die door de coronacrisis zonder werk komen te zitten. Dat oppert de linkse oppositie woensdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. GroenLinks, SP en PvdA willen ook structureel hogere lonen in de zorg.

09.15 Rioolwater in heel Nederland wekelijks onderzocht

Het rioolwater wordt vanaf nu in heel Nederland wekelijks onderzocht op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) peilt samen met de waterschappen op ruim 300 meetpunten bij rioolwaterzuiveringsinstallaties de hoeveelheid virusdeeltjes. De metingen maken inzichtelijker in welke plaatsen het virus zich verspreidt. In april begon het RIVM met 29 meetpunten. Dat waren er in juli 80 en inmiddels dekt het meetnetwerk het hele land.

08.40 'Coronatestsysteem loopt binnenkort vast'

Het systeem om mensen te testen op corona loopt binnenkort compleet vast. Dat zegt directeur Bram Diederen van Microvida, een van de grootste testlaboratoria van het land, in een interview met de Volkskrant. "Iedereen testen, testen, testen is natuurlijk een mooie politieke belofte, in praktijk blijkt het systeem aan alle kanten te kieren en te kraken. En dan moet het snotneuzenseizoen nog beginnen", zegt de arts-microbioloog.

08.33 Carnaval in Herpen aangepast

Steeds meer carnavalsverenigingen maken hun plannen bekend. Vanwege corona gaat carnaval er komend jaar heel anders uitzien dan normaal. In Herpen is er geen 11-11 bal en blijft de prins nog een jaar aan.

Eerder maakte ook CV De Teuten in Bergeijk bekend dat er daar geen grootschalige carnavalsactiviteiten zullen plaatsvinden.

07.40 Opnieuw coronabesmetting bij nertsenbedrijf, nu bij fokkerij in Haps

Bij een nertsenbedrijf in Haps is een coronabesmetting vastgesteld. Het bedrijf telt ongeveer vijfduizend moederdieren. De besmetting kwam aan het licht door een melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen. Het bedrijf in Haps wordt zo spoedig mogelijk geruimd. In totaal zijn nu 53 van de ongeveer 128 nertsenhouderijen in Nederland besmet verklaard. Het gaat om 42 nertsenfokkerijen in Brabant en elf bedrijven buiten onze provincie.

06.30 Bonus zorgpersoneel kost ruim 2 miljard euro

Het ministerie van Volksgezondheid is ruim 2 miljard euro kwijt aan bonussen voor het zorgpersoneel, blijkt uit de begroting. Als dank voor hun inzet in de coronacrisis krijgen zorgmedewerkers eerst 1000 euro en later nog eens 500. Minister De Jonge verwacht dat de meeste medewerkers de eerste bonus voor Kerst ontvangen,maar wijst erop dat het een ingewikkelde operatie is. De tweede bonus volgt volgend jaar.De Jonge denkt aan de eerste helft van 2021.

De coronacrisis drijft de zorguitgaven in 2020 en 2021 op met in totaal 6,7 miljard euro.In 2021 bedragen de totale zorguitgaven zo'n 90 miljard euro.

06.45 Trump: vaccin mogelijk binnen 3 à 4 weken

Een coronavaccin is mogelijk al over drie of vier weken klaar, heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Op een kiezersbijeenkomst in Philadelphia zei hij dat "we heel dichtbij zijn". Het zou betekenen dat het vaccin er is voor de presidentsverkiezingen in november.

Trump herhaalde zijn uitspraak dat het virus uiteindelijk vanzelf verdwijnen zal en verwees naar groepsimmuniteit. Trumps topadviseur, infectiedeskundige Fauci, denkt dat Trumps inschatting te optimistisch is. Hij zei eerder dat de meeste experts verwachten dat een vaccin er op zijn vroegst in november is. Oktober noemde hij onwaarschijnlijk