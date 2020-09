Coronanieuws: bonus zorgpersoneel kost ruim 2 miljard euro

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten

07.40 Opnieuw coronabesmetting bij nertsenbedrijf, nu bij fokkerij in Haps

Bij een nertsenbedrijf in Haps is een coronabesmetting vastgesteld. Het bedrijf telt ongeveer vijfduizend moederdieren. De besmetting kwam aan het licht door een melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen. Het bedrijf in Haps wordt zo spoedig mogelijk geruimd. In totaal zijn nu 53 van de ongeveer 128 nertsenhouderijen in Nederland besmet verklaard. Het gaat om 42 nertsenfokkerijen in Brabant en elf bedrijven buiten onze provincie.

06.30 Bonus zorgpersoneel kost ruim 2 miljard euro

Het ministerie van Volksgezondheid is ruim 2 miljard euro kwijt aan bonussen voor het zorgpersoneel, blijkt uit de begroting. Als dank voor hun inzet in de coronacrisis krijgen zorgmedewerkers eerst 1000 euro en later nog eens 500. Minister De Jonge verwacht dat de meeste medewerkers de eerste bonus voor Kerst ontvangen,maar wijst erop dat het een ingewikkelde operatie is. De tweede bonus volgt volgend jaar.De Jonge denkt aan de eerste helft van 2021.

De coronacrisis drijft de zorguitgaven in 2020 en 2021 op met in totaal 6,7 miljard euro.In 2021 bedragen de totale zorguitgaven zo'n 90 miljard euro.

06.45 Trump: vaccin mogelijk binnen 3 à 4 weken

Een coronavaccin is mogelijk al over drie of vier weken klaar, heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Op een kiezersbijeenkomst in Philadelphia zei hij dat "we heel dichtbij zijn". Het zou betekenen dat het vaccin er is voor de presidentsverkiezingen in november.

Trump herhaalde zijn uitspraak dat het virus uiteindelijk vanzelf verdwijnen zal en verwees naar groepsimmuniteit. Trumps topadviseur, infectiedeskundige Fauci, denkt dat Trumps inschatting te optimistisch is. Hij zei eerder dat de meeste experts verwachten dat een vaccin er op zijn vroegst in november is. Oktober noemde hij onwaarschijnlijk