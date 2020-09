Dit is het Europese verleden van Willem II: van Manchester United tot AS Monaco

AS Monaco - Willem II (foto: VI Images). vergroot

Een dubbele ontmoeting met Manchester United was in 1963 het eerste avontuur in een Europees toernooi voor Willem II, twee confrontaties met AS Monaco waren in 2005 de laatste Europese wedstrijden. Tot woensdag, want bijna vijftien jaar na de laatste wedstrijd in Europees verband neemt Willem II het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen Progrès Niedercorn. Eerst nemen we een duik in het verleden, wat is de Europese geschiedenis van de Tilburgse club?

Fabian Eijkhout Geschreven door

Willem II had in het seizoen 1955/1956 al kunnen debuteren in Europa. De Tricolores werden landskampioen van Nederland, maar zagen af van deelname aan de eerste editie van de Europa Cup I. Uit angst voor de financiële risico’s. PSV nam het Europese ticket toen over. In 1963 kwam het debuut er alsnog, nadat Willem II zich via het winnen van de KNVB Beker plaatste voor de Europa Cup II. In Rotterdam werd in De Kuip met 1-1 gelijkgespeeld, in Tilburg kon niet worden gespeeld omdat het stadion van Willem II niet beschikte over lichtmasten. In de return was Willem II kansloos: 6-1.

Bekijk de beelden van de ontmoeting met Manchester United in Engeland:

Wachten op privacy instellingen...

Co Adriaanse

Het duurde lang voor de dubbele ontmoeting met de Engelsen een vervolg kreeg. Pas aan het einde van de twintigste eeuw mocht Willem II weer Europees voetballen. In 1998 won het in de eerste ronde over twee wedstrijden met 6-0 van FC Dinamo Tbilisi uit Georgië. In de tweede ronde van de UEFA Cup was Real Betis vervolgens met 1-4 te sterk.

Een jaar later debuteerde Willem II onder leiding van trainer Co Adriaanse op het hoogste niveau. Als nummer twee van Nederland speelde het zes wedstrijden in de groepsfase van de Champions League. Er werd een puntje gepakt tegen Spartak Moskou en Bordeaux, maar van die clubs werd ook een duel verloren. Sparta Praag was twee keer te sterk. De laatste wedstrijd tegen de Tsjechen was een legendarische. Kort na rust kwam Willem II op een 3-1 voorsprong in Tilburg, maar mede door een rode kaart van Tomáš Galásek en een strafschop in blessuretijd eindigde de wedstrijd in 3-4.

Laatste Europese avontuur

In 2005 speelde Willem II voor het laatst in een echt Europees toernooi. Onder leiding van trainer Robert Maaskant verloor het een seizoen eerder de bekerfinale, maar omdat winnaar PSV ook landskampioen was geworden mocht Willem II Europa in. In de eerste ronde van de UEFA Cup kon het toen niet stunten tegen AS Monaco. Uit werd er met 2-0 verloren, thuis ging het vervolgens met 1-3 onderuit.

Terug in de tijd, Omroep Brabant keek vijftien jaar geleden met voorzitter Jan Vullings naar de laatste Europese wedstrijd:

Wachten op privacy instellingen...

Los van een paar avonturen in de Intertoto Cup, een kwalificatietoernooi voor de echte Europese toernooien, staat de teller voor Willem II op twee zeges, vier keer gelijk spel en acht nederlagen. In totaal werden 17 Tilburgse doelpunten gemaakt, 31 keer moest de bal uit het net worden gehaald na een tegendoelpunt.

En nu wacht dus eindelijk weer een nieuwe officiële confrontatie met een club uit een ander land. In Luxemburg tegen Progrès Niederkorn. De drievoudig landskampioen en viervoudig bekerwinnaar speelde de laatste vier jaar Europees. Het heeft dus wel wat meer ervaring dan Willem II. Toch is de ploeg van trainer Adrie Koster bij bijna iedereen favoriet om de volgende ronde te bereiken.