Vangelis Pavlidis straalt als hij spreekt over Europees avontuur met Willem II: 'Iedereen wil dit'

Vangelis Pavlidis gaat in de Europa League op zoek naar doelpunten (foto: OrangePictures). vergroot

Vangelis Pavlidis heeft al flink wat Europese landen aangedaan om te voetballen, maar in Luxemburg is hij nog nooit geweest. Dinsdag reist hij met Willem II af naar dat land. Woensdag wacht daar voor de Tilburgse club de eerste Europese wedstrijd in vijftien jaar tijd. De Griekse spits kijkt ernaar uit. Hij gaat er ook zeker van genieten, maar uiteindelijk draait het in Luxemburg maar om één ding: de volgende ronde bereiken.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Progrès Niederkorn kwam een paar weken geleden uit de koker als tegenstander van Willem II voor de tweede voorronde van de Europa League. "Er speelt een jongen waar ik mee gespeeld heb bij het tweede van Borussia Dortmund. Maar heel eerlijk, veel meer wist ik ook niet van die club."

Inmiddels heeft Pavlidis contact gehad met Kempes Waldemar Tekiela, de 22-jarige Duitser met wie hij eerder vaak op het trainingsveld stond in Duitsland. "Ik heb gevraagd hoe het veld daar is. Volgens hem was dat 'oké'. Niet top, maar ook niet slecht." De twee spitsen hadden het ook al over de wedstrijd en de verwachtingen. "Ze zien ons als favoriet. Een Luxemburgse club tegen een Nederlandse club, dan hoor je te winnen. Maar het is niet te voorspellen, omdat het maar over één wedstrijd gaat."

"Je kunt videobeelden bekijken, maar dat is toch anders dan echt tegen een ploeg spelen."

Aan de voorbereiding ligt het niet. De spelers en technische staf laten niets aan het toeval over. "Maar het is wel afwachten hoe het gaat. Je kunt ze bekijken via videobeelden, maar dat is toch anders dan wanneer je wel eens echt tegen ze speelt. En omdat het maar één wedstrijd is, moet de focus er zijn. Het is een cliché, we moeten er vanaf de eerste minuut staan.”

Dat Willem II door alles en iedereen als favoriet wordt neergezet, zelfs door de spelers van Progrès Niederkorn, zorgt bij Pavlidis niet voor extra druk. “Nee, dat ervaar ik niet zo. We moeten gewoon winnen. We willen doorgaan in de Europa League. We willen naar de groepsfase”, zegt de spits met passie in zijn stem. Om vervolgens ook duidelijk te maken dat dromen mag, maar dat hij eigenlijk ook niet verder wil kijken dan de wedstrijd in Luxemburg. “Eerst maar eens deze wedstrijd winnen. Alles stap voor stap, wedstrijd voor wedstrijd.”

Het Europa League-duel volgt kort na de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, uit bij Heerenveen. Die ging verloren. "Dat is niet wat je wil, het seizoen beginnen met een nederlaag. Natuurlijk neem je dat ook mee in je hoofd. Maar de Europese wedstrijd is iets anders. We hoeven ook niet veel te veranderen, we moeten nu gewoon de focus op de volgende wedstrijd leggen.”

"Iedereen wil Europees voetbal spelen, ik ga er ook echt van genieten."

Door de afwezigheid van de geblesseerde Kwasi Wriedt staat Pavlidis waarschijnlijk op het veld als centrumspits. De positie waar hij afgelopen seizoen indruk maakte. Nu kan hij dat doen op een hoger podium dan de Eredivisie. "Prachtig. Het is geen Champions League, maar de Europa League is slechts één stapje daaronder. Iedereen wil daar spelen. Iedereen wil Europees voetbal spelen. Het is echt heel mooi. Ik ga echt genieten, natuurlijk. Het was fijn geweest om met fans te spelen, maar het is nog steeds Europa League. We moeten er voor zorgen dat we verder komen tot er een moment komt dat de fans er wel bij mogen zijn, daar moeten we ons best voor doen.”

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: