Willem II weet nog weinig van Europese tegenstander: ‘Heb ze op Google moeten opzoeken’

Willem II strijdt op 17 september op bezoek bij Progrès Niederkorn om een ticket voor de derde voorronde van de Europa League. De Tilburgers werden maandagmiddag aan de tegenstander uit Luxemburg gekoppeld, al deed Progrès Niederkorn geen belletje rinkelen bij de Willem II’ers. “Maar van onderschatting zal geen sprake zijn, al ken ik ze eerlijk gezegd niet.”

En dat is op zich ook niet gek. Want Progrès Niederkorn werd afgelopen seizoen tweede in de Luxemburgse eredivisie, een competitie die niet bij iedere voetballiefhebber op het netvlies zal staan. Zo ook niet bij trainer Adrie Koster.

“Maar we moeten die club natuurlijk wel serieus nemen”, stelt de trainer van Willem II. “Ik ken ze niet. Maar we gaan ze de komende tijd onder de loep nemen en een goede analyse maken. Van daaruit moeten we gaan kijken hoe we ons het beste kunnen voorbereiden.”

'Ik ben benieuwd'

Ook verdediger Freek Heerkens gaf toe nog nooit van de club uit Niederkorn gehoord te hebben. “Na de loting ben ik meteen op Google gaan zoeken”, zegt Heerkens. “Ik ben benieuwd. Ik weet niet heel veel van ze, eerlijk gezegd. Maar ons team van specialisten hier zal ze gaan analyseren en dan komen we met een goed strijdplan.”

De loting was sneller voorbij dan de Willem II’ers hadden verwacht:

Geen fans

Het zal hoe dan ook een apart avontuur worden voor Willem II. Niet alleen speelt de club uit Tilburg voor het eerst sinds 2005 weer Europees voetbal, maar door het coronavirus zal dat ook nog eens gebeuren zonder fans. Zodoende kan Willem II in Luxemburg niet rekenen op de steun van de fanatieke aanhang. De duels in de kwalificatierondes van de Europese clubtoernooien worden namelijk zonder publiek afgewerkt.

“Het is natuurlijk mooier als de fans er bij kunnen zijn”, geeft Koster toe. “Het liefst speel je die wedstrijden met veel publiek op de tribunes. Enthousiaste fans die vol achter het team gaan staan. Dat kan net dat zetje extra geven. Maar dat zit er nu niet in, dat is de realiteit. En daar moeten we goed mee omgaan.”

Groepsfase

Publiek of niet, de opdracht van Willem II is en blijft duidelijk: de groepsfase halen. Door het coronavirus worden de duels in de voorrondes van de Europa League over één wedstrijd gespeeld. Het is dus direct do or die voor Willem II.

“We willen de groepsfase bereiken en daar moeten we drie wedstrijden voor winnen”, weet Heerkens. “Er zijn legio voorbeelden van clubs die door de relatief kleinere clubs worden verslagen, dus we zijn op onze hoede. Van onderschatting zal geen sprake zijn.”