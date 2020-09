Brabant herdenkt de gesneuvelden met sobere ceremonie

De nieuwe kerk in Waalre. Hier blijft het vanavond stil en leeg. naampanelen in de oude kerk van Waalre (foto: Willem-Jan Joachems) Graf van de onbekende soldaat (foto: Willem-Jan Joachems) naampanelen in de oude kerk van Waalre (foto: Willem-Jan Joachems) De oude Willibrorduskerk van Waalre waar de ceremonie is (foto: Willem-Jan Joachems) Volgende Vorige vergroot 1/5 De nieuwe kerk in Waalre. Hier blijft het vanavond stil en leeg.

Brabant herdenkt woensdagavond alle Brabantse militairen en verzetsmensen die omkwamen sinds de Tweede Wereldoorlog. De herdenking met kranslegging is bij het monument voor de onbekende soldaat in de oude kerk van Waalre. Vanwege de coronacrisis is de ceremonie sober en kan er geen publiek bij. De herdenking is hier vanaf 19.00 uur te volgen.

Het is de 76e herdenking. Aan het woord komen onder andere de voorzitter van het herdenkingscomité ,Frank Petter, de commissaris van de koning Wim van de Donk en generaal Mart de Kruif. Verder is er muziek en een optreden van scholieren.

Bevrijding en vredesmissies

De herdenking in Waalre is de traditionele start van een reeks herdenkingen in de hele provincie de komende weken. Bij die lokale ceremonies worden vooral de geallieerde militairen en burgerdoden herdacht die vielen tijdens de bevrijding maar ook de inwoners die als militair op missie waren.

Brabant is grotendeels in de herfst van 1944 bevrijd. In Waalre was er een jaar later al een plechtigheid. Na Moerstraten (augustus 1945) was Waalre daarmee een van de eerste dorpen in ons land die een ceremonie hield bij een monument.

Graf van onbekende soldaat

Het monument in de oude kerk van Waalre is het enige provinciale monument in Nederland en ook het enige met het graf van een onbekende soldaat. Er hangen nu houten panelen met vele honderden namen van verzetsmensen en militairen die vanaf de Tweede Wereldoorlog omkwamen in de hele wereld.

De muren ‘groeiden’ in de loop der jaren een beetje door nieuwe gewapende conflicten uitbraken en slachtoffers bij kwamen.

Tekst gaat verder onder de video.

Nederlands-Indië

De grootste groep wordt gevormd door de namen van Brabantse soldaten die sneuvelden in de voormalige kolonie Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting en de onafhankelijkheidsoorlog. Dat zijn er 850.

Een andere grote groep is die van het verzet, dat zijn er 750. Tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelden er zeker 420 Brabanders, de meesten bij de Duitse inval in mei 1940. Verder staan er namen op van leden van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS), omgekomen provinciegenoten in Korea en bij missies in Libanon, Bosnië en ex-Joegoslavië, Cambodja, Afghanistan en Mali.

Digitaal monument groeit

In 2019 bij de viering van 75 jaar bevrijding kwam er ook een digitaal monument bij. In totaal staan er momenteel 2128 mensen op de lijst met Brabantse gesneuvelden.

Onderzoek van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch afgelopen jaren leverde steeds weer nieuwe namen op van mensen die hier hun laatste woonadres hadden voordat ze omkwamen. Er loopt nog steeds onderzoek naar tientallen namen die mogelijk ook op de lijst horen. Dagelijks krijgt de samensteller op het archief in Den Bosch reacties binnen, vaak van nabestaanden met aanvullende informatie en herinneringen.

De plechtigheid is woensdagavond rechtstreeks te volgen bij Omroep Brabant tussen 19.00 en 19.45.