Brabanders steeds somberder over corona-ontwikkelingen, bijna iedereen verwacht tweede golf

Foto: archief vergroot

De ontwikkelingen rondom de coronacrisis worden steeds minder positief ontvangen door Brabanders. Lukte het in juni nog 44 procent van ons om de ontwikkelingen in een positief licht te bezien, nu is dat nog maar 18 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom.

Janneke Bosch Geschreven door

Er is bijna niemand in de provincie die zich nergens zorgen over maakt: slechts vier procent. De meeste zorgen maken we ons over de economische gevolgen van de coronacrisis voor ons land, bijna de helft van de Brabanders is daar ongerust over. De gevolgen voor ouderen en kwetsbaren staat op de tweede plek van kopzorgen. En de kans om zelf corona te krijgen houdt 29 procent van ons bezig.

Bijna iedereen verwacht tweede golf

Over de nabije toekomst zijn de we weinig positief. Acht op de tien Brabanders verwacht een tweede golf van het coronavirus. Ruim de helft zegt zich waarschijnlijk meteen te laten inenten zodra er een vaccin beschikbaar is.

420.000 corona-blockers

Een op de vijf inwoners van onze provincie, ongeveer twintig procent, is een zogenaamde corona-blocker: die wil niets met de maatregelen van doen hebben en volgt ook geen nieuws over het coronavirus of de gevolgen ervan. Dat zijn ongeveer 420.000 Brabanders. In vergelijking met de rest van Nederland zijn dat relatief weinig mensen.

Verreweg de meeste mensen zeggen zich goed aan de regels te houden: zestig procent van de Brabanders geeft aan de maatregelen goed na te leven. Maar dat aantal is wel stevig aan het dalen: in juni was het nog driekwart van de Brabanders en in april zelfs 85 procent van de mensen.

Anderhalve meter is de norm

Van alle maatregelen wordt het aanhouden van de anderhalve meter afstand het beste nageleefd, 84 procent zegt daar rekening mee te houden. Driekwart van de Brabanders zegt ook nog extra vaak de handen te wassen en een mondkapje te dragen waar dat verplicht is.

Opvallend: tien procent van de Brabanders geeft aan óók een mondkapje te dragen op straat, waar dat niet verplicht is.

Meeste mensen weer uit eten

De helft van de Brabanders vindt de coronamaatregelen nu te soepel. Al maken we ook graag van die versoepelingen gebruik. Met onze bourgondische inborst heeft meer dan zestig procent al weer eens een restaurant bezocht en op het terras van een kroeg gezeten. Wat dat betreft hebben de culturele instellingen het een stuk lastiger: slechts vijftien procent van de Brabanders heeft een museum, theater of bioscoop bezocht.