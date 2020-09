Zusters van Liefde verliezen 10 nonnen in coronatijd: 'Nog steeds pijn van'

Zuster Mirjam (L) en zuster Agnes bij de tien graven van overleden zusters (foto: Jan Peels). vergroot

Zuster Agnes wordt meteen emotioneel als ze vertelt hoe in één nacht drie collega-zusters overleden aan corona. "Het was vooral verschrikkelijk dat je er niet bij kon zijn in de laatste uren voor hun dood. Daar heb ik nou nog pijn van", vertelt Agnes in de kapel van het klooster.

Op elke stoel in de kapel staat de naam van een zuster. De stoelen staan ver uit elkaar. "Zingen doen we niet en er is ook geen koor, alleen bidden doen we hardop", zegt zuster Agnes (80).

"Als door een wonder is zuster Marcellina niet ziek geworden, het is ook een wonderlijk mens."

In totaal overleden binnen een maand tijd tien leden van de Congregatie van de Zusters van Liefde in Schijndel, van wie negen aan corona. “In totaal hebben we dit jaar al achttien zusters verloren. Dat is onwerkelijk. Het waren allemaal zusters die ik al jaren kende", vertelt Agnes.

Achter in de kapel zit zuster Marcellina, met haar 106 jaar de oudste inwoner van Brabant. "Als door een wonder is ze niet ziek geworden, het is ook een wonderlijk mens", vertelt Agnes met een kleine glimlach. Marcellina is doof en zit in een rolstoel, ze krijgt op een schrijfleitje uitgelegd wat er aan de hand is.

Er zijn nog 86 religieuzen bij de Zusters van Liefde, van wie er 71 in het huis in Schijndel wonen. "De gemiddelde leeftijd is hier 85", vertelt zuster Mirjam (74). In de eetzaal wordt ondertussen de middagmaaltijd geserveerd door personeel met mondkapjes. Aan elke tafel zit vaak maar één zuster en de tafels staan ook ver uit elkaar.

"We doen heel erg ons best om zo te leven dat we dit niet nog eens mee hoeven te maken."

Omdat er in korte tijd zoveel zusters overleden was Mirjam angstig. "Als iemand ook maar een klein beetje verkouden was of koorts had, dan vreesde je al wat."

De tijd dat het klooster door corona op slot was heeft diepe indruk op haar gemaakt. Nu proberen ze de draad weer op te pakken. "We doen heel erg ons best om zo te leven, op afstand, dat we dat niet nog eens mee hoeven te maken en open kunnen blijven", zegt ze in de binnentuin van het klooster.

Omdat bijna alle kloostergemeenschappen in Brabant in een lockdown zaten, moesten de meeste uitvaarten van overleden religieuzen in stilte plaatsvinden. In één gezamenlijke eucharistie In de basiliek Sint-Jan worden alle overleden religieuzen uit de voorbije maanden herdacht. Zuster Agnes gaat daar de namen van de overledenen voorlezen.

De viering in de Sint-Jan begint zaterdagmorgen om 10.30 uur, maar is alleen toegankelijk voor genodigden. Vanuit het hele land zullen religieuzen naar de kathedraal afreizen waar voor 300 personen plaats is. De eucharistieviering is live te volgen via de livestream bij Omroep Brabant en op tv.

Zuster Agnes en zuster Mirjam vertellen hoe ze de lockdown hebben ervaren:

