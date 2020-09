Meerdere arrestaties bij grote drugsactie, ook inval in Den Bosch

Inval in Den Bosch ( Foto: Iwan van Dun/SQ Vision) vergroot

Bij een grote actie tegen een internationale drugsbende zijn woensdag zeventien mensen aangehouden. De politie deed onder meer een inval aan de Moerputtenweg in Den Bosch. Of er Brabanders onder de aangehouden mensen zijn, is nog niet duidelijk.

Tien arrestanten zijn in Nederland aangehouden, zes in Spanje en één in België. Op tientallen locaties zijn invallen gedaan, in Nederland, Spanje, België , Hongarije en Slowakije.

Bij de actie werden bijna duizend politiemensen ingezet van de Nederlandse, Belgische en Spaanse politie. Ook in Spanje, België, Hongarije en Slowakije werden invallen gedaan. Er zijn drugs, vuurwapens en geld gevonden en meerdere auto’s zijn ingenomen.

De verdachten zijn tussen de 25 en 68 jaar oud. De meesten worden verdacht van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en witwassen. Een aantal wordt ook verdacht van verboden wapenbezit. Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang en worden nieuwe aanhoudingen en inbeslagnames niet uitgesloten, aldus de Nederlandse politie. Nederland heeft de Spaanse en de Belgische autoriteiten inmiddels verzocht om overlevering van de aangehouden verdachten.

Volgens De Telegraaf is een van de aangehouden verdachten Piet S., een van de grootste drugshandelaren van Nederland. Volgens de krant geldt hij al jaren als een van de kopstukken uit de onderwereld en werd hij in verband gebracht met grote drugshandel en onderwereldmoorden. De politie doet hierover geen mededelingen.

Volgens de politie zijn de aanhoudingen het resultaat van een groot langdurig onderzoek. Daarbij hebben ze veel gehad aan de informatie die verkregen door binnen te dringen bij het Franse bedrijf Encrochat.

Encrochat verzorgt telefoonverkeer via zogenoemde PGP-telefoons waarmee vooral criminelen anoniem versleutelde berichten kunnen versturen. In Nederland zijn er zo'n twaalfduizend van zulke mobieltjes van het bedrijf in omloop.