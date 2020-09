Deze diva's doen mee aan Drag Race Holland: 'Het botst wel eens maar we maken het ook weer goed'

De cast van Drag Race Holland (beeld: RTL) vergroot

Brabant is goed vertegenwoordigd in het nieuwe programma Drag Race Holland op Videoland. Maar liefst drie van de tien deelnemers komen (oorspronkelijk) uit onze provincie: Miss Abby OMG, Roem en ChelseaBoy. “Brabant heeft heel veel dragqueens.”

Janneke Bosch Geschreven door

Dit zijn de drie Brabantse deelnemers:

Miss Abby OMG (echte naam Henrique dos Santos) noemt zichzelf ‘dé Bredase queen’.

Roem (Willem Pasterkamp) woont tegenwoordig in Tilburg.

ChelseaBoy (Brian van der Heijden) komt uit Helmond.

ChelseaBoy is niet verbaasd dat Brabant zo goed vertegenwoordigd is in Drag Race Holland. “Alleen in Helmond ken ik al drie, vier goede queens!”

"Meid, als je zoveel queens bij elkaar in een kamer stopt, gaat er echt wel drama ontstaan."

Drag Race Holland is de Nederlandse variant van het razend populaire RuPauls Drag Race. Al twaalf seizoenen lang wordt in Amerika deze talentenjacht voor dragqueens georganiseerd. Onder leiding van Fred van Leer gaan nu ook in Nederland tien draqqueens de strijd met elkaar aan.

ChelseaBoy (beeld: RTL). vergroot

Natuurlijk is dat een wedstrijd met het nodige gevoel voor drama. “Natuurlijk”, zegt Roem, “meid, als je zoveel queens bij elkaar in een kamer stopt, dan ontstaat er echt wel drama.” Miss Abby sluit zich daarbij aan: “We zijn allemaal diva’s, we hebben allemaal een sterke persoonlijkheid dus ja, dat botst wel eens, maar we maken het ook weer goed. We zijn net zussen, die haten elkaar en die houden van elkaar.”

"We hebben ons hele leven te horen gekregen dat wie we zijn niet goed is."

Want ondanks het drama en de emoties achter de schermen, is er toch ook sprake van een soort saamhorigheid tussen de queens, vertelt Miss Abby. Negatieve ervaringen hebben alle queens wel gehad in het verleden.

“Ik heb zeker weten zelf ook last gehad”, vertelt ChelseaBoy. “Ik denk dat alle queens en queers dat zo ervaren. We hebben ons hele leven te horen gekregen dat wie we zijn niet goed is. Dat het niet de verwachting is. Dat je té homo bent of te vrouwelijk. Dat soort kreten krijgen we heel vaak te horen.”

Miss Abby OMG (beeld: RTL) vergroot

En drag kan juist een manier zijn om daar bovenuit te stijgen, legt ze uit. “Als je opgroeit, stel je jezelf de vraag wie je bent. Het is echt een identiteitsding. En dat is voor mij een reden om drag te doen. Om te onderzoeken: wat betekent vrouwelijkheid en wat betekent mannelijkheid?”

"Dit is waar ik voor gemaakt ben. Hier ben ik op mijn plek."

Ook voor Roem is drag een manier om zich te uiten. “Vroeger was ik niet zo zelfverzekerd. Je wordt juist zelfverzekerd door drag te doen en te voelen hoe het is.” Geboren op Urk, was dat vroeger geen vanzelfsprekendheid. “Maar dit is waar ik voor gemaakt ben. Dit is hoe het moet zijn. Als ik bij de andere drags ben, dan ben ik op mijn plek.”

Roem (beeld: RTL) vergroot

Precies dat laatste is wat Miss Abby OMG ook het mooie vindt aan drag in het algemeen en deze wedstrijd in het bijzonder. “Dat is waar wij elkaar in vinden: dat we allemaal onszelf durven zijn. Hopelijk is dat ook voor andere mensen inspirerend om te zien.” ChelseaBoy: “Het is belangrijk dat we als groep uitstralen dat we het samen doen. Laten we samen sterk staan.”

"Dit was een te gekke roze droom."

Dat staat eigenlijk in schril contrast met een wedstrijd. “Iedere queen heeft haar eigen unieke stijl”, vertelt ChelseaBoy. “Dat is eigenlijk bijna niet met elkaar te vergelijken.” Dat vindt ook Miss Abby: “Alle tien de meiden die meedoen hadden finalisten kunnen zijn. Iedereen is goed, iedereen inspireert anderen. Iedereen is een kunststuk.”

Het meedoen is voor deze queens dan ook al bijzonder genoeg, zeggen ze alle drie. Roem: “Het was een te gekke roze droom. Ik kijk het programma zelf al zo lang. Om er dan aan mee te doen, dat was surrealistisch.”

Drag Race Holland is vanaf vrijdag te zien bij Videoland.