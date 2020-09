Vrouw wordt wakker van gerommel en ziet inbreker met haar spullen over straat lopen

Een vrouw uit Bergen op Zoom heeft woensdagochtend een inbreker betrapt terwijl hij met spullen van de vrouw de straat over stak. Ze belde snel de politie, die de dief nog kon aanhouden.

De vrouw werd rond vier uur in de ochtend wakker van gerommel in haar huis aan de Noordsingel. Toen ze uit haar slaapkamerraam keek, zag ze een man de weg oversteken die iets in zijn handen had. Niet veel later ontdekte ze dat er ingebroken was in haar huis. Er bleken onder meer computerspullen en telefoons te zijn verdwenen.