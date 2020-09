Filmopnames voor 'Ferry' op nepkermis in Oirschot: 'Wat rumoer in het dorp'

Oirschot als filmdecor. vergroot

Oirschot is deze week een heuse filmset. Op de historische Markt in het centrum van het dorp is een kermis nagebouwd, waar opnames plaatsvinden voor de film 'Ferry', het vervolg op de populaire Netflix-serie Undercover.

De bekende Brabantse acteur Frank Lammers is woensdagmorgen nog niet gespot in Oirschot. Maar de kans dat je hem de komende dagen daar tegen het lijf loopt is groot. Janny Aalberts van ijssalon De Dames heeft Frank Lammers nog niet gezien, maar ze is er zeker van dat de acteur nog een ijsje komt eten.

Een vrouw die een fietstocht maakt door Nederland staat even te kijken bij de filmset. Ze heeft de serie Undercover op Netflix gekeken, maar vond het af en toe iets te heftig en gewelddadig.

Zo reageert het publiek op de Markt in Oirschot:

Wanneer de film Ferry op Netflix te zien is, is nog onbekend. Voorlopig moeten de fans het doen met het tweede seizoen van Undercover, met Frank Lammers als drugskoning Ferry Bouwman.

Een voorproefje van de film op YouTube:

