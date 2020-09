Vader en zoon voor de rechter omdat ze mogelijk wapens leverden voor viervoudige moord Enschede

Vader Arie en zoon Dennis uit St. Willebrord moesten zich woensdag bij de rechtbank in Almelo verantwoorden voor hun rol bij de viervoudige moord in Enschede. Ze zouden de wapens hebben geleverd die bij de moorden zijn gebruikt.

In november 2018 werden vier doodgeschoten mannen gevonden in een growshop in Enschede. Dezelfde maand werden de drie hoofdverdachten, een vader en twee zonen van Servische komaf, aangehouden. Drie Brabantse verdachten volgden in januari 2019.