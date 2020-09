Geschikt of ongeschikt? In recordtempo beroepsmilitair worden in Vredepeel

Twee kandidaten ondergaan de fysieke keuring op de kazerne in Vredepeel (Foto: Alice van der Plas) vergroot

De Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel heeft deze week in recordtempo een peloton aan nieuwe militairen aangesteld. “Je rijdt in de ochtend met de bus binnen en aan het einde van de dag ben je beroepsmilitair.” Zo snel kan het gaan.

Op maandag, dinsdag en woensdag was het een drukte van belang op de kazerne. “In 2 dagen hebben we 46 mensen gekeurd”, zegt majoor Sander Heffelaar. “26 hebben we direct aangenomen." De medische keuringen en alle gesprekken worden nu binnen een dag gedaan, een recordtijd voor defensie.

De mensen komen te werken bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Deze eenheid behoort bij de landmacht en verdedigt het luchtruim vanaf de grond. De eenheid kreeg bekendheid door de inzet van Patriot-raketten. En de kazerne wil snel vacatures invullen.

Voorheen duurde het een half jaar tot driekwart jaar voordat je kon beginnen met je basisopleiding tot militair. “Dan moest je drie keer naar Amsterdam”, zegt Heffelaar. Nu gebeuren alle gesprekken, keuringen en tests binnen een dag. De mensen die deze week aan de beurt zijn, hebben zich in juli aangemeld.

“Als je goed door de keuring heen komt, ben je per direct militair”, zegt Heffelaar. “Sterker nog, de lichting die op maandag is goedgekeurd, krijgt in september al het eerste beetje salaris.”

De nieuwe militairen gaan in oktober beginnen met de basisopleiding tot militair. De 27-jarige Ricardo Eeren uit Mook hoopt dat hij daarbij hoort. Hij werkt nu nog op de meldkamer van de beveiliging van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen.

“Mijn huidige baan is veel zitten en ik wil toch meer avontuur en uitdaging. Luchtverdediging lijkt me wel wat, omdat ik in de toekomst graag iets met drones wil doen.”

Ook profiteert Ricardo ervan dat defensie nu ook oudere mensen aanneemt. “De grens is opgetrokken van 27 naar 32 jaar”, zegt majoor Sander Heffelaar. “We krijgen dan niet alleen de 18-jarigen, maar ook kerels met levenservaring.”

Heffelaar verwacht niet dat de snelle rekrutering invloed zal hebben op de kwaliteit van de mensen. “De keuringen en gesprekken zijn precies hetzelfde gebleven. Alleen nu is alles op één dag geconcentreerd.”

“Het was vooral efficiënt voor defensie om alle keuringen en gesprekken in Amsterdam te doen, maar de kandidaat stond niet centraal.”

Ook wil de kazerne zich nadrukkelijk profileren als grote werkgever in de regio. De meeste jongeren die nu worden aangenomen komen ook uit de omgeving, volgens Heffelaar.

De coronacrisis zorgt er ook voor dat jongeren snel een baan willen. “We hebben een aantal kandidaten die toch op zoek zijn naar zekerheid in onzekere tijden.”