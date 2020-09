Droomhuis blijkt nachtmerrie: bouw van duurzame woningen ligt al half jaar stil

De bouw ligt al een half jaar stil Op de bouw ligt al maanden retentierecht Volgende Vorige vergroot 1/2 De bouw ligt al een half jaar stil

Ze dachten hun droomhuis te kopen, maar inmiddels begint het meer op een nachtmerrie te lijken. Al een half jaar ligt de bouw van een duurzame nieuwbouwwijk in Helmond stil door een conflict tussen de onderaannemer en de projectontwikkelaar. Inmiddels worden de 26 kopers tot wanhoop gedreven.

Twee jaar geleden tekenden de 26 kopers voor de bouw van een duurzaam huis, een zogenoemde nul-op-de-meterwoning. Geen gas, maar alles elektrisch en in theorie wekken de zonnepanelen op het dak alle energie op.

Wie nu langs het terrein rijdt, ziet een stilleven van half afgebouwde huizen en met groene netten afgedichte bouwwerken staan. Verder ligt het bouwterrein met her en der bouw- en afvalmaterialen er nog net zo bij als een half jaar geleden. Op het terrein rust inmiddels al een half jaar retentierecht.

"Binnenkort zullen we de auto moeten verkopen"

Oorzaak is een conflict tussen de projectontwikkelaar Earth and Eternity en de onderaannemer Gemert Bouw. Gemert Bouw zou nog een half miljoen euro te goed hebben van de projectontwikkelaar.

Ondertussen zijn de kopers de dupe. Zij zitten met de handen in het haar en voelen zich zo in het nauw gedreven dat zij alleen anoniem hun verhaal willen doen. "Wij zijn stelselmatig kapotgemaakt", vertelt een van hen. Hij verkocht eerder al zijn huis en logeert met zijn gezin bij zijn ouders. ''Maar dat gaat ook niet langer meer dus we zijn nu op zoek naar een huurhuis. Maar dat houden we niet lang vol.''

Hij vreest het ergste. "Mijn vrouw en ik hebben een goede baan. Mijn vrouw is zelfs meer gaan werken. Maar binnenkort zullen we toch de auto moeten verkopen. Die kunnen we niet meer betalen. En als dit nog lang duurt dan komt de schuldsanering ook dichterbij.''

Een andere koper, die ook anoniem wil blijven, kan het vooralsnog wel betalen. Maar hij ziet een andere droom in rook op gaan. "We hebben een kinderwens en hadden daarom gespaard voor een draagmoederschap of adoptie. Maar dat geld moet nu waarschijnlijk naar het huis. Dit neem ik ze heel kwalijk."

''Ik heb de erfenis van mijn vader in dit project en in mijn bedrijf moeten steken.''

Onderaannemer Rik de Boer van Gemert Bouw baalt ook van de gang van zaken: "Ik heb ontzettend met die kopers te doen," vertelt hij, "maar ik ben ook slachtoffer." Rekeningen worden volgens hem al maanden niet meer betaald. ''Ik heb de erfenis van mijn vader in dit project en in mijn bedrijf moeten steken, anders waren we hierdoor al lang failliet geweest."

''Het sneeuwbaleffect'', reageert directeur Kees Tempelaars van Earth and Eternity. Hij wijst met de vinger richting de onderaannemer en de coronapandemie. ''Door de uitbraak van corona gingen zijn Poolse bouwvakkers terug naar Polen. Daardoor werd er niet meer gebouwd, betaalden de kopers de openstaande rekeningen niet meer en konden wij uiteindelijk de onderaannemer ook niet meer betalen.''

Vrijdag is er een gesprek tussen de advocaat van de kopers en de projectontwikkelaar. ''We hopen er samen uit te komen zodat we samen met de kopers het retentierecht van de onderaannemer af kunnen kopen. Dan kunnen we snel weer verder met het project'', vertelt Tempelaars.